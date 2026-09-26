La presunta infiltración de Papá Pitufo en la DIAN: así habría funcionado la red

La Fiscalía reconstruyó, a partir de declaraciones de agentes encubiertos y documentos incorporados al expediente, la presunta manera en que la organización de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, habría penetrado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para facilitar operaciones de contrabando.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la estructura buscaba ubicar personas de confianza en posiciones estratégicas de la entidad y obtener información reservada sobre los controles establecidos en los principales puertos del país.

“La finalidad de la organización criminal era cometer delitos contra la administración pública y el orden económico y social”, señala un informe elaborado por un investigador que convivió durante varios días con Marín Buitrago y revelado por Semana.

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De acuerdo con la investigación, los cargamentos de textiles, cigarrillos, calzado, cacharrería y licores podían atravesar los puertos de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla con ayuda de funcionarios presuntamente cooptados.

¿Cómo habría infiltrado Papá Pitufo a funcionarios de la Dian?

El mecanismo descrito por la Fiscalía incluía acercamientos a empleados recién destinados a zonas portuarias, a quienes supuestamente se ofrecían grandes cantidades de dinero, teléfonos iPhone, vehículos, hospedajes y otros beneficios.

La contraprestación, según el expediente, consistía en dejar de ejercer los controles correspondientes y permitir el ingreso irregular de mercancías. La Fiscalía resumió ese papel al señalar que los funcionarios debían “mirar hacia otro lado”.

Una vez establecida la presunta colaboración, la organización coordinaba con los funcionarios la forma de evadir los sistemas de seguridad. Entre las modalidades investigadas aparece la denominada “tapa”, que consistía en ocultar mercancías dentro de contenedores con doble fondo.

La Fiscalía sostiene que esta operación requería la participación de funcionarios ubicados tanto en la zona primaria de la Dian como en el centro encargado de la trazabilidad y el monitoreo.

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Otra figura mencionada en el expediente son las llamadas “pupilas”, funcionarias que, según la investigación, tenían como tarea facilitar la salida de contenedores que transportaban mercancía de contrabando. Esta línea forma parte de las pesquisas que continúan.

¿Qué papel tuvieron los cargos de la Dian en Buenaventura?

El expediente también documentó presuntas alteraciones del tránsito aduanero. Para ello, la organización habría utilizado Declaraciones de Tránsito Interno (DTI) con documentación falsa y Declaraciones de Tránsito Aduanero (DTA), con el propósito de trasladar mercancías evitando los controles portuarios.

Una fuente citada por el medio Semana en su publicación, describió la operación como un “reloj suizo” debido a la información reservada que, según su versión, recibía la organización sobre el funcionamiento y los controles de la Dian.

La investigación también señala que la estructura habría buscado intervenir en los controles para afectar a otros contrabandistas. Un informe de la Fiscalía recoge una instrucción para reforzar las verificaciones en la salida del puerto y la zona franca de Cartagena con el propósito de sacar del negocio a competidores.

Entre los elementos encontrados por el CTI durante un allanamiento realizado el 13 de febrero de 2025 en la vivienda de Marín Buitrago, en Guaymaral, aparecieron hojas de vida de personas que posteriormente ocuparon posiciones relevantes en la Dian de Buenaventura.

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Dos de los nombres incluidos fueron Yerlin Arley Campo y Javier Zuluaga Montero. Campo fue designado director Seccional 3 en Buenaventura, mientras Zuluaga Montero llegó a la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria.

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes dijo al citado medio que Campo había sido recomendado por Roy Barreras para ocupar la dirección de Aduanas de Buenaventura, aunque aseguró que durante su administración no lo nombró. Tras su salida de la entidad, en mayo de 2024, su sucesor designó a Campo en ese cargo.

Reyes sostuvo además que había entregado a la Fiscalía una lista de nombres y funcionarios que, según su hipótesis, podían estar relacionados con recomendaciones políticas y el contrabando. La Fiscalía, por su parte, señaló que la documentación hallada en el allanamiento coincidía temporal y espacialmente con los hechos investigados sobre la presunta cooptación de funcionarios.

El 23 de septiembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió abstenerse de abrir investigación contra 32 congresistas por las recomendaciones relacionadas con la Dian. Sin embargo, la indagación contra los excongresistas Roy Barreras y Jairo Alberto Castellanos continúa, según la información suministrada.

Las comunicaciones entre Marín Buitrago, intermediarios y funcionarios presuntamente vinculados también forman parte del expediente. Según la Fiscalía, utilizaban aplicaciones como Celcrypt y Signal para coordinar encuentros, intercambiar información sobre contenedores y vehículos y establecer pagos de las denominadas nóminas ilegales.

En esas conversaciones aparecían expresiones como “Bodega Caleño”, “Cartagena 2”, “Coro Coro”, “Bogotá Pacho”, “peruana”, “Richard” y “señor Vino”, utilizadas, de acuerdo con el texto de la investigación, para identificar lugares y personas relacionados con el movimiento de los cargamentos.

La Fiscalía también registró conversaciones en las que se habrían acordado dádivas y hospedajes para funcionarios. Uno de los lugares mencionados fue el edificio Murado Élite, en Bocagrande, Cartagena, donde el agente encubierto reportó haber recibido información detallada sobre procedimientos de la Dian a cambio de pagos de altas sumas de dinero.

Tomado de El Universal.

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