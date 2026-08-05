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Nuevo giro en el caso contra Jorge Alfredo Vargas: tres de las cuatro mujeres involucradas no participarán en el juicio
Tres de las cuatro personas mencionadas en el proceso por presunto acoso sexual contra el periodista Jorge Alfredo Vargas informaron a la Fiscalía que no participarán en el juicio y solicitaron mantener en reserva su identidad.
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Jorge Alfredo Vargas. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Miércoles, 5 de Agosto de 2026

La audiencia de imputación de cargos contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas registró un giro durante la jornada del martes 4 de agosto, luego de que la Fiscalía informara que tres de las cuatro personas mencionadas dentro del proceso decidieron no participar en el juicio por presunto acoso sexual.

De acuerdo con lo revelado durante la diligencia judicial, las tres personas enviaron una comunicación dirigida inicialmente a la jueza del caso y a los fiscales del grupo de tareas especiales, en la que solicitaron que se mantuviera en reserva su identidad y manifestaron su decisión de no intervenir en el proceso penal.

Según informó El Tiempo, la fiscal explicó que la entidad recibió el documento en la mañana del martes y que, frente a esa determinación, la Fiscalía no presentó objeciones.

Las víctimas, en número de tres, solicitan que se reserve la identidad de sus nombres en cualquier diligencia judicial y renuncian, en lo básico, a la representación que pudiera ejercer frente a sus derechos en este proceso la Defensoría Pública”, señaló la funcionaria durante la audiencia, transmitida por Focus Noticias.

La fiscal agregó que las tres personas también expresaron su voluntad de no participar en el juicio, decisión que fue aceptada por el ente investigador.

Lea aquí: A pocos días de la posesión de Abelardo de la Espriella, neutralizan buseta con cerca de 500 kilos de explosivos cerca a Cali

¿Por qué tres personas renunciaron a participar en el proceso?

Aunque el contenido completo de la carta permanece bajo reserva, El Tiempo conoció que en el documento las firmantes sostienen que los hechos correspondían a un asunto de carácter laboral que ya había recibido el trámite correspondiente. Además, indicaron que ninguna de ellas presentó una denuncia formal ante las autoridades.

Durante la audiencia también se conoció que la Defensoría del Pueblo había alcanzado a designar un abogado de oficio para representar a estas tres personas y garantizar sus derechos dentro del proceso. Pero, tras la comunicación enviada a la Fiscalía, esa representación ya no será necesaria.

En la misma carta, además de solicitar que sus identidades permanezcan protegidas, las tres personas pidieron que las audiencias no fueran públicas, con el fin de preservar su privacidad.

El proceso judicial continúa

Pese a este cambio en el desarrollo del caso, el proceso judicial no se detendrá. La Fiscalía confirmó que aún permanece una denunciante vinculada al expediente, por lo que la actuación penal continuará conforme a los procedimientos establecidos.

No obstante, la jueza del caso pidió conocer la identidad de la denunciante que continúa dentro del proceso, lo que abrió dudas sobre el alcance de la reserva de información en esta etapa judicial.

Jorge Alfredo Vargas asistió a la audiencia de manera virtual acompañado por sus abogados María Paulina Riveros y Juan David Bazzani, quienes ejercen su defensa dentro del proceso.

El caso continúa en etapa de imputación y las autoridades deberán definir los siguientes pasos de la investigación. La decisión de tres de las personas inicialmente mencionadas de no intervenir en el juicio modifica el escenario procesal, pero no implica el cierre del expediente, ya que la actuación judicial seguirá adelante con la denunciante que permanece vinculada al caso.

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