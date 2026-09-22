¿Presentó las Saber 11? Esta es la fecha en que podrá consultar sus resultados

Este viernes 25 de septiembre, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la educación (Icfes) publicará los resultados individuales de más de 500 mil personas que presentaron la prueba Saber 11 calendario A el domingo 26 de julio.



El Icfes destacó que estas pruebas no solo constituyen un requisito para el acceso a la educación superior, sino que ofrecen insumos para la autoevaluación, la construcción del proyecto de vida y para afrontar el futuro con mejores capacidades.

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En ese sentido, este reporte tiene por objetivo lograr una interpretación más completa de los resultados de la prueba, de manera que se le pueda dar un mejor uso de estos por parte del evaluado.



El reporte brinda la información necesaria para conocer el desempeño del estudiante en la prueba a partir del puntaje global y los percentiles con el apoyo de guías de interpretación, además, para cada una de las pruebas evaluadas, el estudiante podrá conocer en qué nivel de desempeño se encuentra, y las habilidades y destrezas que su nivel representa.

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En el examen se evalúan cinco áreas del conocimiento: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Cada uno de estos módulos recibe una calificación que va de 0 a 100 puntos.



Los estudiantes interesados podrán conocer en el reporte los datos del evaluado, reporte general, puntaje por prueba y nivel de desempeño.



“Este examen no se pasa ni se pierde. Es una herramienta clave para que identifiques tus para la construcción del Saber 11 fortalezas y debilidades para la construcción de su proyecto de vida”, concluyó el Icfes.

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