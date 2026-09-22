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Revelan primer reporte de salud del padre del presidente tras la cirugía
La Presidencia informó que el procedimiento culminó satisfactoriamente y que permanece acompañado de su familia y bajo cuidado médico.
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crojas
Abelardo de la Espriella
Colprensa
Colprensa
Martes, 22 de Septiembre de 2026

Este martes se conoció el primer reporte de salud de Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente, luego del procedimiento quirúrgico al que fue sometido este lunes en la Clínica Cardio Infantil, en el Norte de Bogotá.

La Presidencia informó que la intervención quirúrgica "culminó satisfactoriamente" y que el padre del presidente "se encuentra bien, acompañado de su familia y bajo el cuidado del equipo médico".

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En la declaración, el jefe de estado agradeció las numerosas manifestaciones de afecto, solidaridad y buenos deseos recibidas con motivo del estado de salud de su padre.

Asimismo, expresó su agradecimiento al equipo médico, asistencial y humano de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, "por su profesionalismo, dedicación y permanente acompañamiento durante este proceso".

A causa de varios problemas de salud, De la Espriella Juris fue trasladado hacia Bogotá para practicarle una cirugía a corazón abierto. En el procedimiento estuvo acompañado por el presidente, quien llegó al centro médico y se quedó toda la mañana antes de realizar el Consejo de Ministros de ayer lunes en la Casa de Nariño.

Ingrese: Padre de Abelardo de la Espriella fue sometido a cirugía a corazón abierto en Bogotá

En la noche, el presidente se trasladó en la noche hacia Santa Marta para liderar un consejo de seguridad en el que se discutió la amenaza de paro armado lanzada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en represalia por la muerte de alias ‘Cholo’, segundo al mando de esa organización.

Este martes, el mandatario se encuentra en Barranquilla para recibir a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que tras su llegada al país resaltó como ambos países tiene "un objetivo común: erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos".

Presidencia agradece el apoyo

A través de un comunicado, la Presidencia de la República agradeció las numerosas manifestaciones de solidaridad con motivo del estado de la salud de su padre.

"Nos permitimos informar que el procedimiento quirúrgico al que fue sometido el día de ayer, culminó satisfactoriamente y que se encuentra bien, acompañado de su familia y bajo el cuidado del equipo médico. El Presidente y su familia expresan un especial agradecimiento al equipo médico, asistencial y humano de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, por su profesionalismo, dedicación y permanente acompañamiento durante este proceso", puntualizaron.

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