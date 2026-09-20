Ungrd reportó que incendio en Villa de Leyva se encuentra controlado en un 50%

Después del despliegue de diversos actores para enfrentar el incendio forestal que se presentó en Villa de Leyva este fin de semana, la Ungrd reportó que ya se encuentra controlado en 50%.

En tierra trabajan Bomberos de Boyacá y Cundinamarca, la Defensa Civil y Ponalsar, mientras tres helicópteros realizan descargas aéreas para apoyar la extinción. Las acciones desplegadas han permitido proteger infraestructura en riesgo y evitar que el fuego se propague hacia la zona de reserva forestal.

Por su parte, Bogotá también autorizó el desplazamiento de una brigada especializada de bomberos a Villa de Leyva. Para atender los incendios en la zona, se enviaron unos 17 bomberos desde la capital y seis vehículos hacia el cerro San Marcos.

La administración distrital de Bogotá hizo esta respuesta a la solicitud de apoyo realizada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, DNBomberosCol, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

El personal se desplazó junto con un contingente de seis vehículos operativos, entre los que se cuentan máquinas de extinción, unidades de transporte de personal y herramientas técnicas de ataque directo e indirecto diseñadas para terrenos de difícil acceso.

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La decisión fue anunciada por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien confirmó que la capital mantendrá sus capacidades operativas a disposición de las regiones cuando las emergencias nacionales superen la capacidad de respuesta local.

La movilización también contó con la articulación y autorización de la Directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao.

La conflagración en Villa de Leyva inició en el sector conocido como La Marmolera y se propagó rápidamente hacia las zonas altas del cerro San Marcos debido a las intensas ráfagas de viento y a las condiciones secas registradas en la región.

El Gobierno nacional calificó el evento como uno de los incendios de cobertura vegetal de mayor velocidad y magnitud activos en el país, lo que motivó el pedido de ayuda interinstitucional para evitar que las llamas comprometan áreas habitadas y ecosistemas estratégicos.