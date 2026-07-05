Procuraduría evita condena injusta a dos procesados por extorsión tentada

La Procuraduría General de la Nación evitó que Wendy Camila Flórez Rodríguez y Diego Andrés Castellanos permanecieran condenados, tras demostrar que la conducta que les imputaron no encuadraba con el delito de extorsión tentada.



Según la información presentada por el ente de control la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia acogió el concepto del Ministerio Público y absolvió a los dos ciudadanos.



Los hechos por los cuales las personas fueron vinculadas con este delito se relacionan con el hallazgo en agosto de 2018, de un teléfono celular en el sistema Transmilenio, la persona que lo encontró contactó a su propietaria y condicionó la entrega al pago de $ 200.000.

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La Procuraduría determinó que esta conducta carecía de de tipicidad objetiva, por cuanto no existió constreñimiento mediante violencia, intimidación o amenaza con el objetivo de doblegar la voluntad de la víctima. En ese sentido, el Ministerio Público aseguró que aunque el comportamiento era socialmente reprochable, no se cumplían los requisitos del delito de extorsión.



“Con esta intervención ante la Corte, la Procuraduría sienta un precedente sobre los límites de la extorsión, contribuyendo a preservar los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad, garantizando que la respuesta penal del Estado se funde en conductas que realmente configuren un delito y evitando condenas incompatibles con las garantías constitucionales del debido proceso”, indicó la Procuraduría.

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