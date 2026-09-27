¿Qué tanto usan IA los colombianos? Colombia aparece en el top 30 mundial

El uso de modelos de inteligencia artificial se ha convertido en un factor común a nivel global, un comportamiento que, incluso fuera de las predicciones más conservadoras, ha tenido impacto en aspectos económicos, sociales y energéticos en todo el mundo.

Y es que, según el informe oficial AI Index Report 2024 del Instituto HAI, Human-Centered Artificial Intelligence, de la Universidad de Stanford, la inversión privada global destinada específicamente a inteligencia artificial generativa pasó de aproximadamente US3.000 millones a US$25.200 millones en tan solo un año.

Sin embargo, la adopción de este tipo de tecnología no ha sido igual en todas la geografías.

Según datos de AITools.xyz, fuente que recopila estimaciones de tráfico de SEMrush y Ahrefs en más de 9.500 sitios de herramientas de IA a nivel global, contabilizando las visitas al sitio web de las IA, Colombia se posiciona en el puesto número 21 del listado mundial, con poco más de 1.700 millones de visitas a sitios web de herramientas de IA, representando 1,4% del tráfico global analizado.

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Con este desempeño, Colombia se ubica como el tercer país latinoamericano con mayor adopción de este tipo de tecnología, bastante detrás de Brasil, uno de los líderes, y de México, que representa 2,2% de las visitas, sumando aproximadamente 2.800 millones, y que se sitúa en el puesto 11 del listado.

Sin embargo, Colombia se encuentra lejos del podio, pues el líder del listado, Estados Unidos, generó 26.900 millones de visitas a sitios web de herramientas de IA, lo que representa 21,4% del total mundial de visitas, más que India y Brasil, que son los países que le siguen en el listado, con 12.000 millones de visitas y 7.000 millones de visitas, respectivamente, poniendo a las tres naciones por delante de todos los países europeos.

Se puede apreciar la diferencia sustancial entre el primer y segundo lugar, pues el tráfico estadounidense en webs de inteligencia artificial duplicó con creces el de la India, mientras que los tres primeros países generaron juntos 36,5% de las visitas a sitios web de herramientas de IA en todo el mundo.

Cabe recalcar que esta métrica, realizada por AITools.xyz, contabiliza las visitas a los sitios web de herramientas de IA, no los usuarios que las visitan. Lo anterior significa que unna persona puede realizar varias visitas, y las visitas a diferentes herramientas se contabilizan por separado.

Las sesiones de aplicaciones móviles también se excluyen, lo que puede subestimar el uso en mercados donde las aplicaciones son prioritarias, como China, que ocupa el puesto 15 del listado, con 2.400 millones de visitas.

Tomado de La República.

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