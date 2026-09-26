Gobierno De la Espriella designa a Beatriz Vélez como nueva presidenta de Colpensiones

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este sábado, 26 de septiembre, la designación de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones. La funcionaria es abogada y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y directiva.

Vélez es magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Tendrá entre sus principales tareas proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y mejorar la atención a los ciudadanos.

El presidente De la Espriella también aseguró que le impartió la instrucción de investigar y denunciar ante las autoridades las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior: “Cada peso destinado a las pensiones debe servir a los colombianos”, escribió en X el presidente.

Parte de la trayectoria profesional de Vélez se ha desarrollado en el área laboral. Además, figura actualmente en el listado de conjueces de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Según información publicada sobre su perfil, realizó estudios en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Javeriana.

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Su experiencia también está relacionada con la asesoría jurídica y empresarial en asuntos laborales y de seguridad social. En su perfil profesional aparece vinculada a Vélez Trujillo Legal, firma que señala contar con tres décadas de trabajo en la gestión de asuntos legales, laborales y de seguridad social para organizaciones.

La designación de Vélez ocurre solo dos días después de que la Presidencia solicitara la renuncia de Carlos René Montoya. El funcionario había asumido el cargo el lunes 21 de septiembre y dejó la entidad el jueves 24, por lo que su gestión se extendió apenas durante tres días.

Su salida estuvo precedida por una presentación ante la Comisión Séptima del Senado el 23 de septiembre. Montoya había sido citado para explicar asuntos relacionados con el presupuesto de Colpensiones, pero durante la sesión tuvo dificultades para precisar algunas cifras y responder preguntas sobre el funcionamiento de la entidad.

Al comenzar su intervención, el entonces presidente de Colpensiones reconoció que apenas llevaba dos días en el puesto: “Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”, dijo ante los congresistas. Durante la exposición también buscó apoyarse en una funcionaria de la entidad para explicar algunos detalles presupuestales, situación que generó cuestionamientos entre integrantes de la comisión.

La Comisión Séptima había decidido darle una nueva oportunidad y lo citó para regresar al Congreso el miércoles 30 de septiembre a las 9:00 a.m., con el objetivo de presentar nuevamente el presupuesto y resolver las dudas que habían quedado de su primera intervención. Sin embargo, Montoya dejó el cargo antes de esa fecha.

Al anunciar su salida, la Presidencia sostuvo que dirigir una entidad de la importancia de Colpensiones requería conocimiento de sus asuntos y preparación para responder por la institución. El Gobierno aseguró además que el cambio en la dirección no debía afectar la prestación de los servicios a afiliados y pensionados.

La salida de Montoya volvió a poner sobre la mesa la rotación que ha tenido la presidencia de Colpensiones desde que la entidad comenzó a operar. De acuerdo con los cálculos recopilados por La República, un presidente de la administradora ha permanecido, en promedio, alrededor de 21 meses en el puesto desde su creación en 2012.

Montoya se convirtió en uno de los funcionarios con el paso más corto por la dirección de la entidad. Su antecesor inmediato entre los periodos más breves había sido Diego Alejandro Urrego Escobar, quien permaneció como encargado durante septiembre, mientras que Mauricio Olivera González estuvo cerca de cuatro años al frente de Colpensiones.

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