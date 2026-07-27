¿Quién es Carlos Mario Zuluaga? El candidato que lidera la carrera por la Contraloría General

Esta semana, el Congreso de la República seguirá el proceso para elegir al nuevo contralor general de la Nación, quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez.

Entre los aspirantes con mayores posibilidades figuran Carlos Mario Zuluaga Pardo, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas y Ana Elena Monsalvo Herrera. Sin embargo, el nombre de Zuluaga es uno de los que más fuerza ha tomado en los últimos días.

Su ventaja radica en que ya conoce el funcionamiento de la entidad. Se desempeñó como vicecontralor general y asumió como contralor encargado entre junio de 2023 y junio de 2024, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Carlos Hernán Rodríguez.

Con el objetivo de aspirar al cargo en propiedad, Zuluaga renunció a la Vicecontraloría en febrero de este año. Además, su candidatura cuenta con el respaldo de sectores del Partido Conservador.

Es abogado de la Corporación Universitaria de Colombia y acumula cerca de 20 años de experiencia en el ejercicio de cargos y funciones tanto en el sector público como en el privado, a nivel nacional e internacional.

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¿Cuándo se elegirá al nuevo contralor?

Las audiencias con los diez finalistas comenzarán este lunes en la tarde en la plenaria de la Cámara de Representantes. Posteriormente, el martes en la mañana, será el turno de la plenaria del Senado de escuchar a los aspirantes.

La elección definitiva se llevará a cabo el miércoles 12 de agosto, dentro del plazo legal establecido, que dispone que el nuevo contralor debe ser elegido durante el primer mes de instalación del Congreso.

Sobre el proceso, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, aseguró que "la elección de contralor está cumpliendo todas las fases y etapas previstas. El martes le corresponde al Senado realizar las entrevistas en la jornada de la mañana; estamos citados a las 10:00 a. m., mientras que la Cámara de Representantes hará lo propio el lunes".

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