¿Se hizo algo? María Fernanda Cabal destapó el secreto detrás de su rejuvenecimiento

María Fernanda Cabal habló abiertamente sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado y explicó que nunca ha tenido inconveniente en reconocer las intervenciones que han contribuido a los cambios en su apariencia física.

Durante una entrevista con la revista SoHo, la dirigente política se refirió a este aspecto de su vida personal y aseguró que prefiere la sinceridad cuando se le pregunta por su imagen. “Aquí no voy a ser como todas esas flacas que están divinas y les dicen: ‘¿Y usted qué hace? ¿Agua? ¿Ejercicio?’. No, eso es paja. Aquí uno se hace de todo”, expresó entre risas.

La exsenadora, que cumplirá 60 años el próximo 8 de agosto, afirmó que nunca ha intentado ocultar los procedimientos a los que se ha sometido. “Yo no oculto lo que me hago”, señaló durante la conversación.

Según contó, una de las decisiones más importantes en este proceso fue someterse a una cirugía plástica en Cali, ciudad que destacó por su trayectoria en este campo de la medicina. “Yo me hice cirugía plástica en Cali. Allá tenemos uno de los mejores médicos, yo diría que del mundo. Cali fue pionera en cirugías plásticas y siempre, siempre, yo he intentado cuidar...”, comentó.

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María Fernanda Cabal reveló quién transformó su apariencia

En la entrevista, Cabal también mencionó a la profesional que estuvo a cargo de su intervención. Se trata de la cirujana plástica Mónica Restrepo, a quien atribuyó los resultados obtenidos.

“Ella me devolvió mi juventud. Es como si hubiera usado una varita mágica para retroceder veinte años en lozanía”, afirmó la política, al referirse a los cambios que percibe tras el procedimiento.

Además, destacó que el resultado conserva sus rasgos naturales y aseguró que ese fue uno de los aspectos que más valoró de la cirugía. “Además es una cirugía que es imperceptible. No como esas que uno dice: ‘Uy, algo le templaron’. Lo que impresiona a la gente es que soy yo, más joven”, sostuvo.

Más allá de las intervenciones estéticas, Cabal explicó que actualmente se siente más cómoda con su imagen natural. Incluso, comentó que ha optado por dejar visibles sus pecas, aunque reconoció que todavía no se siente del todo cómoda apareciendo en público sin maquillaje.

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