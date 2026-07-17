Nueva ministra de Transporte alista hoja de ruta para destrabar obras de infraestructura

La ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, anunció que prepara una "hoja de ruta" con la que busca destrabar las principales obras de infraestructura del país.

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Durante la semana pasada, Noguera adelantó una agenda técnica con actores estratégicos del sector con el objetivo de analizar el estado real de la infraestructura del país e identificar obstáculos.



Como resultado de estas reuniones, la ministra designada informó que ha iniciado la construcción de una hoja de ruta que permita destrabar los proyectos prioritarios y acelerar las obras que necesite el país.



La agenda se estructuró con actores como el embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson; altos funcionarios de la Contraloría; la presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, María Consuelo Araújo; así como representantes de los gremios del transporte terrestre.

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“Estos encuentros permitieron revisar las principales prioridades en materia de infraestructura vial, férrea, aeroportuaria y logística; fortalecer la cooperación internacional; identificar alertas sobre proyectos estratégicos; alcanzar en la consolidación del Plan Maestros de Transporte Intermodal como política de estado y escuchar de primera mano las preocupaciones del sector“, señaló la oficina de prensa del Presidente electo.



Por su parte, la ministra designada aseguró que los principales retos de su cartera será la recuperación de la confianza del sector, destrabar obras paralizadas, agilizar los procesos administrativos y fortalecer la seguridad de los transportadores.

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