Sin sorpresa: Congreso eligió a Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor general

Jorge Eliécer Laverde Vargas fue elegido este miércoles 12 de agosto como nuevo contralor general de la República para el periodo 2026-2030, tras obtener 269 de los 279 votos del Congreso en pleno.

Laverde, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario de la Comisión Sexta del Senado, llegó a la recta final del proceso como uno de los diez candidatos elegibles y terminó imponiéndose sobre los demás aspirantes al cargo.

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Su elección se produjo después de varias semanas de movimientos y acercamientos entre las diferentes bancadas del Congreso. En la antesala de la votación, el nombre de Laverde había tomado fuerza por los respaldos que logró reunir entre sectores políticos, entre ellos el Pacto Histórico, además de acercamientos con congresistas del Partido Liberal y otras colectividades.

El nuevo contralor era, además, el único de los diez finalistas con una trayectoria directamente ligada al Congreso de la República. Su experiencia como secretario de la Comisión Sexta le permitió construir relaciones con diferentes sectores políticos y conocer de primera mano el funcionamiento del Legislativo.

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Su perfil académico también fue uno de los aspectos destacados durante la contienda. Laverde es abogado con formación doctoral, además de estudios de posgrado y maestrías relacionados con gobierno, administración y gestión pública.

La elección del nuevo jefe del máximo organismo de control fiscal del país se dio en medio de un escenario político marcado por el inicio del nuevo periodo presidencial y la llegada de un Congreso renovado, que asumió la responsabilidad de escoger al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez.

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