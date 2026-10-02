Sistema Coca-Cola destina USD$3 millones a la reconstrucción tras terremoto

El Sistema Coca-Cola destinará 3 millones de dólares al programa Juntos Podemos + para apoyar la recuperación de comunidades y pequeños negocios afectados por el terremoto en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.



La iniciativa articula a la Compañía Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA, Fundación Coca-Cola y Fundación FEMSA con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia y la Fundación Solidaridad por Colombia.



En una primera etapa, los recursos permitirán reactivar a más de 1.000 tenderos y pequeños comerciantes afectados por la emergencia. Después, financiarán la reconstrucción y el mejoramiento de unos 150 establecimientos comerciales, además de proyectos de agua segura e infraestructura educativa.



“Es muy importante contar con la solidaridad de empresas como el Sistema Coca-Cola, que han decidido poner sus capacidades y recursos al servicio de las comunidades afectadas”, afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.



El funcionario señaló que el aporte permitirá a los comerciantes reabrir sus negocios, recuperar sus ingresos y restablecer espacios de encuentro para las comunidades.



Coca-Cola FEMSA trabajará con organizaciones locales y actores de su cadena de valor para identificar las necesidades de los negocios afectados. La empresa apoyará la reapertura mediante la reposición de insumos, equipos y adecuaciones locativas.

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El programa también contempla iniciativas de agua, saneamiento, higiene y atención en salud. Además, prevé la construcción de sistemas de agua segura en 34 escuelas de los tres territorios afectados.



En alianza con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Sistema Coca-Cola aportará 250.000 dólares para identificar y priorizar la recuperación de instituciones educativas afectadas en Chocó.



El nuevo aporte se suma a cerca de un millón de dólares destinados por el Sistema Coca-Cola durante la primera etapa de atención de la emergencia. En ese periodo, entregó más de 180.000 litros de bebidas para hidratación, 30.000 comidas calientes, kits de higiene y agua potable para 4.000 personas.



También movilizó 290 toneladas de ayuda humanitaria y apoyó la operación logística de los equipos de rescate.



“Desde el inicio de la emergencia hemos trabajado para poner nuestras capacidades al servicio de las comunidades afectadas. Ahora queremos dar un paso adicional y acompañar también el proceso de recuperación”, afirmó Sergio Londoño Zurek, vicepresidente sénior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Company en América Latina.



Andrés Torres, presidente de Coca-Cola FEMSA Colombia, aseguró que la compañía pondrá su presencia territorial, capacidad logística y relación con los tenderos al servicio de la reconstrucción.



Con el programa Juntos Podemos +, la respuesta del Sistema Coca-Cola entra en una segunda etapa enfocada en recuperar las capacidades productivas y fortalecer las condiciones para que las comunidades retomen sus actividades económicas y sociales.

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