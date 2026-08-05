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Triste desenlace: murió la bebé hipopótamo rescatada en el Magdalena Medio
El estado de salud del animal, encontrado en Puerto Nare, solo y atrapado entre unos arbustos, era delicado. Los esfuerzos para salvarle la vida fueron infructuosos.
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valents2121
Bebé Hipopótamo
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 5 de Agosto de 2026

El Colombiano- La historia de la bebé hipopótamo rescatada en días pasados por pescadores en el Magdalena Medio no tuvo un final feliz. Este miércoles, la autoridad ambiental, Cornare, que se hizo cargo del animal, confirmó su muerte.

Y es que, según informaron expertos que trataban a la bebé, los cuidados no fueron suficientes por su grave estado de salud y, desde este martes, veían que no tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Esto sumado a la extracción de su hábitat y el contacto directo con seres humanos sin conocimiento de medicina veterinaria.

Luego de ser encontrada, la hipopótamo pasó cuatro días bajo los cuidados de una familia campesina que, buscando ayudarla, le dio leche con teteros.

“Al desconocer los requerimientos fisiológicos de una cría de esta especie, recibió alimentos y procedimientos que no corresponden a su condición biológica. Esto muy probablemente contribuyó al deterioro de su estado general y hoy su condición es altamente delicada”, afirmó Javier Valencia González, director de la autoridad ambiental encargada de atender el caso.

Lea aquí: Sola y desnutrida: así encontraron a una hipopótamo recién nacida cerca al río

Los expertos explican que una cría de hipopótamo separada de su madre tiene muy pocas posibilidades de supervivencia. Depende completamente de la leche materna y permanece muy cerca de su progenitora.

Son muy apegados a sus madres. El destete de un hipopótamo ocurre hasta 6 u 8 meses después de su nacimiento. Después de esto su dieta se basa en pasto corto, plantas terrestres y frutas caídas. Se estima que un hipopótamo adulto come entre 35 y 40 kilogramos de alimentos cada noche.

Las hembras se aíslan del grupo durante el parto y permanecen solas con su cría entre 10 y 14 días —e incluso más tiempo— mientras fortalecen el vínculo materno. Durante ese periodo, la cría depende completamente de la leche materna y permanece muy cerca de la madre.

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