Procuraduría investiga al presidente y a la junta directiva de Coosalud por presuntas irregularidades financieras

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, y siete integrantes de su junta directiva, por posibles irregularidades en operaciones financieras realizadas durante 2024.



La investigación determinará si los investigados participaron en operaciones que estarían prohibidas por las normas que regulan el manejo de los recursos destinados a la prestación de servicios de salud.

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Entre los hechos bajo revisión se encuentran presuntas irregularidades en pagos a terceros y una posible concentración en la dispersión de recursos, es decir, en la forma como fueron distribuidos los dineros destinados a cubrir diferentes obligaciones de la EPS.



Asimismo, el Ministerio Público examinará un contrato de coworking para establecer si alrededor de ese negocio se presentó alguna conducta que pueda constituir una falta disciplinaria.

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