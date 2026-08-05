Universidad Nacional refuerza seguridad tras ataque a estudiantes

La Universidad Nacional informó que, luego del ataque que sufrieron tres estudiantes en el campus de la institución, fueron implementadas distintas medidas para reforzar la seguridad y avanzar en las investigaciones pertinentes.



El pasado 29 de julio de 2026 en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional, sede Bogotá, tres estudiantes resultaron heridos luego de que un grupo de agresores los abordarán atacándolos con armas blancas.



Ante esta situación, la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional manifestó su rechazo ante este tipo de casos e informó algunas de las acciones que viene adelantando en relación a los hechos.



Entre las principales medidas se encuentra la investigación que adelanta la Fiscalía y la Policía Nacional con el objetivo de esclarecer los hechos, la expedición de la circular N°6 del 31 de julio de 2026 mediante el cual se refuerzan los protocolos de seguridad en la Ciudad Universitaria, y el acompañamientos a las personas afectadas.

Lea aquí: A pocos días de la posesión de Abelardo de la Espriella, neutralizan buseta con cerca de 500 kilos de explosivos cerca a Cali

Además, la institución educativa también acudió a la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno, y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para atender los casos de amenazas a miembros de la comunidad universitaria que se han registrado en las últimas semanas.



“La Sede Bogotá se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones en curso y hace un llamado respetuoso a todos los integrantes de la comunidad universitaria a actuar con prudencia y mesura en sus mensajes mientras las autoridades competentes adelantan sus actuaciones”, añadió la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional.



Además del ataque a los estudiantes registrado recientemente, distintos integrantes de la comunidad universitaria también han denunciado amenazas atribuidas a personas que se identificaron como integrantes de las Águilas Negras, situación que ya es investigada por las autoridades pertinentes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion