Colombia rindió homenaje a Totó la Momposina en el que habría sido su cumpleaños 86

El pasado sábado, fecha en que Totó la Momposina hubiera cumplido 86 años, su familia y un grupo de artistas colombianos se reunieron en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella para rendirle un sentido homenaje.



En el concierto, llamado ‘La estrella es la música, participaron Adriana Lucía, Juliana, Aymée Nuviola (Cuba), Martina La Peligrosa y Mónica Giraldo, acompañadas por Los Tambores de Totó 'El Legado', quienes interpretaron algunas de las canciones que marcaron su trayectoria como El pescador, Yo me llamo cumbia y La candela viva.

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"Este año vivimos la despedida de la maestra Totó la Momposina, pero no fue solo la despedida de una gran artista. Despedimos a una maestra fundamental, a un pilar de esta nación, a una mujer que entendió antes que muchos de nosotros que la memoria de un país también se guarda en una voz, en una ronda, en una tambora sonando al borde del río. Hay personas que logran transformar la manera en que un país se escucha a sí mismo. Totó hizo exactamente eso", afirmó Xiomara Suescún, directora del Centro Nacional de las Artes.

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En el homenaje participaron integrantes de la familia Oyaga, que recordaron el trabajo de Totó por más de cinco décadas abriendo espacios a las músicas tradicionales.



"Ahora vamos a empezar a conocer todo el trabajo que empezó a hacer Totó. Uno de esos trabajos fue presentarse en estos escenarios, en teatros donde estas músicas tuvieran el espacio que les corresponde. Eran músicas ignoradas, olvidadas y relegadas, y ella se encargó de traerlas nuevamente al lugar que merecen. Lo que ustedes vieron esta noche es el resultado de más de cincuenta años de trabajo de una familia", expresó Vinicio Oyaga.

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Angélica Oyaga invitó al público a asumir el compromiso de mantener vivo ese legado. "No solamente a nosotros nos dejó este trabajo; sembró una semilla en cada uno de ustedes. Tenemos un compromiso como colombianos de seguir llevando el nombre del país en alto, de sentirnos orgullosos de lo que somos y de continuar el camino que ella abrió para nuestra música."



El concierto fue hecho con el apoyo de GoTok Music, la agencia que manejó la carrera de la maestra y administra su legado musical.

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