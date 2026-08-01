Karen Daniela Velásquez, de la comuna 10, es la nueva Belleza Cúcuta 2026

En medio de la alegría que cada año despiertan las Ferias de Cúcuta, este sábado la ciudad volvió a rendir homenaje a una de sus tradiciones más representativas de estas fiestas: la elección de Belleza Cúcuta 2026.

El certamen, que se hizo a las 3:00 de la tarde en el Teatro Zulima, donde se congregaron las representantes de las diez comunas urbanas y de los corregimientos del municipio. Todas estas mujeres durante estas semanas han compartido con orgullo el rostro diverso de una ciudad que encuentra en ellas un reflejo de su identidad, su historia y su proyección hacia el futuro.

Karen Daniela Velásquez Sánchez, de 21 años, de la comuna 10, es la nueva reina de las Fiestas Julianas. Esta hermosa cucuteña estudiante de gerencia farmacéutica se destacó entre las once participantes por su carisma, elegancia, pasarela y desenvolvimiento durante toda la competencia.

La saliente soberana, Melisa Rojas Granja, Belleza Cúcuta 2025, entregó la corona y la banda a su sucesora.

El cuadro de honor lo conformaron la virreina Nicole Salomé Rodríguez, de 23 años, de la comuna 1; primera princesa Franshesca Granados, de 23 años, de la comuna 9; segunda princesa Aylin Pabón Ramírez, de 20 años, representante de la comuna 7 y la tercera princesa Daniela Torres, de 23 años, de la comuna 4.

En la premiación del reinado, se entregaron reconocimientos especiales que fueron otorgados de la siguiente manera: el premio Reina de los Periodistas fue para la representante de la comuna 3; Mejor Figura para la comuna 5; Miss Elegancia para la comuna 10; Zapatilla Real para la comuna 1; y Mejor Cuerpo en Desfile en Traje de Baño para la comuna 7.

El jurado calificador estuvo conformado por Maribel García, secretaria de Cultura y Patrimonio de Cúcuta; Abel Andrade, Karen Ugarte, Darwin Briceño, Mirza Coral y Natalia Arévalo. Y como invitada especial en el grupo estuvo la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char.

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El ambiente en el teatro estuvo cargado de emoción y entusiasmo. Familiares, amigos y seguidores de cada candidata se hicieron sentir con coloridas barras, pancartas y fotografías de sus favoritas, mientras los aplausos, las porras y los gritos de apoyo llenaban el recinto. La energía del público convirtió la velada en una verdadera celebración, reflejando el orgullo y el respaldo que cada aspirante despertó entre sus allegados.

La velada también estuvo marcada por un destacado componente musical que arrancó con el artista cucuteño, Brandon Ron, quien encendió el escenario del Zulima con su estilo urbano.

Luego el proyecto musical ‘Hombres a la Carta’, integrado por Diego Muvará, Brandon Josué, Haiver Olivella y Frank Mojica subió al teatro con un espectáculo que recorrió diversos géneros musicales. Con sus interpretaciones, los artistas mantuvieron el entusiasmo del público y aportaron un ambiente festivo al certamen, convirtiéndose en el complemento perfecto para la elección de la Reina de las Ferias de Cúcuta.

Durante la ceremonia también fue coronada Luisa Gabriela Velandia Delgado, de 12 años, como Niña Cúcuta 2026-2027. La adolescente destaca por sus talentos en la música y en su institución educativa.

La Alcaldía de Cúcuta fue la encargada de organizar el evento, que hizo parte de la programación oficial de la Feria de Cúcuta 2026 ‘¡Qué Belleza mano!’.

El certamen y su esencia

Más allá de la corona, el concurso exalta el carácter de la mujer cucuteña: una mujer que ha aprendido a levantarse frente a las adversidades, que transforma los desafíos en oportunidades y que lleva consigo la calidez propia de una tierra fronteriza.

En cada candidata se integró la disciplina, la sensibilidad y el compromiso con sus comunidades, cualidades que trascendieron en la pasarela y recuerdan que la verdadera belleza también se construye con el liderazgo, la empatía y la fortaleza.

Ya Cúcuta tiene a su soberana, la cual celebra y ejemplifica a las generaciones de jóvenes que representan la diversidad de los barrios y corregimientos de la ciudad, reafirmando que este certamen sigue siendo un espacio para reconocer el talento, la autenticidad y la templanza de las mujeres que hacen grande a la ciudad.

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