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Video | El inesperado pedido de una niña fan de Shakira a Karol G en pleno concierto del Tropitour
El curioso pedido generó miles de reproducciones y comentarios en redes sociales.
Authored by
cesarmuñoz
Karol G en tarima con una niña. Foto: Capturas de video. El Colombiano.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 31 de Julio de 2026

Karol G ya dio inicio a su gran gira musical inspirada en su álbum Tropicoqueta, que reúne ritmos propios del Caribe y de la cultura latina. Viajando por el Mundo TropiTour contempla más de 60 conciertos en cuatro continentes y se desarrollará desde julio de este año hasta julio de 2027.

“La Bichota” inició su gira con dos presentaciones el 24 y 25 de julio en Chicago, Estados Unidos. En ambas presentaciones estuvo acompañada por la cantante Elena Rose, quien también hará parte del espectáculo en otras ciudades de Norteamérica.

Sin embargo, durante su presentación del 29 de julio en Toronto (Canadá), Karol G protagonizó un momento cómico con una niña del público. La cantante se acercó a ella con la intención de generar un momento de cercanía e interactuar con la pequeña, pero la situación terminó desatando las risas de los asistentes.

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El momento quedó registrado en video y evidenció la naturalidad de la cantante cuando escuchó a la menor decir que su canción favorita era “Dai Dai”, de Shakira, tema elegido como himno oficial del Mundial 2026. Lejos de incomodarse o rechazar el comentario, la artista paisa invitó a la niña a cantar un fragmento de la canción junto al público, generando una reacción de ternura y complicidad entre los asistentes.

La artista también protagonizó un incómodo momento cuando un fan logró subir al escenario para abrazarla. Sin embargo, el hombre fue retirado pocos segundos después por el personal de seguridad.

En el video, que ya circula en redes sociales, se observa cómo el seguidor intenta abrazarla con fuerza, mientras Karol G le pide con calma: “Pasito”. Tras la intervención de los miembros de seguridad, la artista continuó con su presentación.

Tomado de El Colombiano.

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