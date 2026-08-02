Lo artesanal redefine el lujo en la moda: la apuesta que marcó Colombiamoda 2026

La historia y el oficio de las mujeres caficultoras colombianas, la vida de la primera cumbiera vocalista de una orquesta profesional en el país y una oda a la impermanencia a partir de prendas construidas con técnicas de comunidades tradicionales. Esos son algunos de los puntos de partida desde los que Alado, Juan Pablo Socarrás y Manuela Álvarez construyeron sus recién presentadas colecciones en Colombiamoda 2026.

A pesar de las diferencias en las trayectorias y los estilos de cada una de estas tres firmas, no solo en ellas, sino también en varias de las propuestas de esta edición, hubo un factor en común: la aparición de tradiciones culturales y artesanales, no solo como inspiración, sino también como un elemento técnico y estético crucial.

En esa medida, una de las preguntas que han aparecido –solo por poner un ejemplo– al ver aquellas faldas largas, sombreros y blusas con boleros que inevitablemente recuerdan y, de hecho, son una reinterpretación del traje campesino presentado por la marca de moda de autor antioqueña Alado este martes, es por qué esas piezas, que hicieron parte de la vida cotidiana de nuestros ancestros y que ahora hacen parte de nuestras tradiciones culturales, son consideradas lo suficientemente relevantes como para ser repensadas y luego presentadas en una pasarela, que vemos como sinónimo de novedad, cuando estas ya están instaladas en lo cotidiano y, para nosotros, no son objeto de esa novedad con la que relacionamos la moda.

Primero, para tratar de explicarme esto, recuerdo aquel escándalo que llenó las redes sociales en 2025, cuando comerciantes e influencers chinos aseguraron que era allí, y no en sus talleres en Europa, donde las grandes marcas de lujo elaboraban artículos como bolsos que pueden llegar a costar miles de dólares. Aunque buena parte de esas publicaciones terminó siendo falsa, sí sembraron dudas en un contexto en el que ya había iniciado un cambio en la concepción del lujo –que es donde se enmarcan, entre otras cosas, las piezas producidas por marcas como Dior, Chanel o Valentino–.

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Aunque la caída de la demanda obedece a múltiples factores, uno de ellos es que estas piezas ya no representan el estatus que desea proyectar quien las compra, sino que el valor, el verdadero lujo, se encuentra en productos con otro tipo de características. Y eso se conecta, aunque de manera insospechada, con la pregunta del principio.

El tema central de Colombiamoda es “Uniqueness is the New Luxury”, el cual plantea una discusión sobre “por qué la autenticidad, la identidad y el valor cultural están redefiniendo el lujo”. Dentro de ese “nuevo lujo”, lo artesanal y la tradición ocupan un lugar relevante: ahora son inspiración, técnica y oferta de valor.

“El lujo ya no se entiende como esos objetos de las grandes marcas o de los diseñadores europeos que cuestan millones. Esta nueva concepción del lujo implica ser capaces de mirar hacia adentro y valorar la tradición artesanal que tenemos en todos los sectores: el textil, la marroquinería, el calzado y la joyería, para integrar todo ese patrimonio a los productos de moda”, explica William Cruz Bermeo, profesor de la UPB e investigador de moda.

A eso se suma un fenómeno en el que las personas encuentran cada vez más valor en prendas y experiencias –porque esto se extiende incluso a otras industrias– con una carga emocional y una autenticidad profundas, cualidades intrínsecas de aspectos como los materiales con los que están hechas las piezas, quién y por qué las hizo, y cómo fueron diseñadas y fabricadas.

En ese sentido, como asegura Cruz, es por eso que los diseñadores colombianos están cada vez más enfocados no solo en recuperar la tradición artesanal de las diferentes regiones del país, sino también “las narraciones que nos son propias”, con el propósito de mostrar, tanto a nivel nacional como internacional, qué sabemos hacer y cuáles son las historias que atraviesan a los colombianos.

Alado, que presentó La Aurora, una colección construida a partir de una investigación de ocho meses en fincas cafeteras, ha trabajado bajo el principio de mantener una conexión sólida con la manera en que están hechas las prendas. Así lo explica Andrés Restrepo, diseñador de la marca, quien asegura que el lujo no se encuentra necesariamente en el acabado, sino en el proceso.

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“Para mí hay muchísimo lujo en una prenda tejida a mano, incluso con las pequeñas imperfecciones propias de un proceso manual. El verdadero lujo es el rastro de humanidad que conserva un producto. Y en eso Colombia tiene muy claro su valor, porque todavía preserva muchos de sus oficios. Una pieza hecha a mano, cuyas puntadas fueron dadas por una persona y de la que se puede rastrear quién la hizo, dónde y cómo la hizo, representa el nuevo significado del lujo”, asegura.

En esa misma línea, Manuela Álvarez, creadora de la marca MAZ y encargada de la pasarela inaugural de este año de la feria, sostiene que el lujo latinoamericano proviene de la riqueza cultural, del trabajo hecho a mano y de la diferencia entre una pieza elaborada por una máquina y otra realizada por una comunidad o por una persona.

La diseñadora bogotana, que lleva más de una década trabajando junto a comunidades tradicionales de diferentes regiones del país, ha construido su marca a partir de esa premisa e incluso ha desarrollado toda una metodología de trabajo en la que estas reciben herramientas en temas como mercadeo, costeo, conceptualización y definición de paletas de color y fibras, con el objetivo de que sean autosostenibles y puedan trabajar en cualquier área creativa, para que así apliquen sus saberes en otro tipo de proyectos de diseño y estas tradiciones continúen divulgándose y preservándose.

Restrepo, Álvarez y Bermeo consideran que el país está en una posición privilegiada en este nuevo contexto del lujo, que aún está en proceso de desarrollo.

“Lo que estoy viendo es que el lujo tradicional se está dando cuenta de que este nuevo lujo latinoamericano tiene una enorme cantidad de historias humanas, de alma y de filosofía, y que precisamente de eso quieren empezar a hacer parte. La artesanía les está recordando a las personas que lo artesanal es manual y, por lo tanto, profundamente humano. Ahí se está produciendo un cambio muy importante”, menciona Manuela.

Por su parte, el investigador afirma que el buen momento del país también se debe a aquellas instituciones que desde hace años han impulsado el desarrollo artesanal, como Artesanías de Colombia e Inexmoda, y, por supuesto, a los diseñadores que siguen apostándole a crear a partir de sus vínculos con su lugar de origen, los saberes que los rodean y las comunidades de las que hacen parte. Pero hay un valor adicional: tanto en los procesos como en la puesta en escena, el hecho de que lo artesanal tenga hoy tanta relevancia representa un punto de encuentro entre diferentes maneras de ver el mundo y también una exploración, ya sea del pasado o de aquello del presente que aún no conocemos.

“En un país tan fragmentado como el nuestro, encontrar espacios donde todos se sientan representados es, quizás, más importante que cualquier otra cosa. Lo importante es que la gente lo está viendo y conectando con ello. Ojalá más personas lograran entender y reconocer el valor que hay detrás de todo el trabajo que hacen los diseñadores, los artesanos y las comunidades”, concluye Bermeo.