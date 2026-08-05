Colombia se retiraría de la ruta de la Seda, según embajador nominado de EE.UU.

El gobierno de Abelardo de la Espriella estaría preparando la salida de Colombia de la denominada ruta de la Seda, acuerdo que celebró con el gobierno chino, según revelo Nate Morris, quien podría ser el próximo embajador de los Estados Unidos en Colombia tras ser nominado por Donald Trump.



Este miércoles, Morris compareció ante el Senado de los Estados Unidos, en una audiencia para confirmar su nominación como nuevo embajador, un cargo que volvería tras cuatro años en donde solo se han nombrado encargados de negocios.



Durante la diligencia señaló que ya tuvo un primer diálogo con el presidente Abelardo de la Espriella, quien le confirmó que a su llegada, Colombia saldría de la ruta de la seda, un compromiso comercial con China adquirido durante el gobierno Petro.



"Me ha alentado mucho el presidente electo y su compromiso de retirarse de ese memorando de entendimiento. Creo que evidentemente todas las naciones tienen que tomar una decisión: Estados Unidos o China", señaló.



En su mensaje de presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores, cuestionó que “aproximadamente el 94 % de la cocaína que está devastando a las comunidades estadounidenses se origina en Colombia”, por lo que sostuvo que esta va a ser una de las prioridades si es elegido embajador.



Sostuvo además que otra de sus prioridades es detener el flujo de drogas y la inmigración ilegal, ampliar las oportunidades económicas y atender a los ciudadanos estadounidenses que viven y viajan al país.

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Cabe recordar que Nathaniel ‘Nate’ Morris no es diplomático de carrera ni ha ocupado cargos en el servicio exterior estadounidense, su enfoque siempre ha estado como empresario y fundador de Rubicon, empresa de tecnología aplicada a la gestión de residuos y los servicios ambientales, y ha participado en distintas iniciativas empresariales y de inversión.



Su cercanía a Trump ha sido como una de las figuras emergentes del movimiento político MAGA, pero representando un perfil empresarial a una de las embajadas más relevantes de Estados Unidos en América Latina.



Aunque representa un avance importante, la audiencia no equivale a la confirmación definitiva del nominado. Después de escuchar su declaración y sus respuestas, los integrantes del Comité pueden enviarle preguntas adicionales por escrito y evaluar su candidatura antes de tomar una decisión.



Posteriormente, el Comité de Relaciones Exteriores deberá votar si remite la nominación al pleno del Senado. Puede hacerlo con recomendación favorable, desfavorable o sin recomendación. Incluso podría decidir no avanzar con la candidatura.



Si la nominación supera esta etapa, deberá ser considerada por el pleno del Senado, donde se requiere una mayoría para su confirmación. Solo después de obtener ese respaldo Morris podrá ser formalmente nombrado, prestar juramento y prepararse para asumir sus funciones en Colombia.

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