Vicepresidente Restrepo agradece respaldo de países del Escudo de las Américas

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, agradeció este viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a los gobiernos los países que integran el llamado "Escudo de las Américas", por su posición de rechazo al desconocimiento de las elecciones presidenciales que dieron ganador a Abelardo de la Espriella y quienes le exigieron a las autoridades colombianas hacer respetar la voluntad de los electores y la transición de gobierno.



"Valoramos el acompañamiento de la comunidad internacional en la defensa de los principios democráticos que unen a nuestras naciones y reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera constructiva con los Estados Unidos y con todos nuestros aliados, fortaleciendo una relación basada en el respeto mutuo, la libertad, la cooperación y la defensa de las instituciones democráticas", expresó Restrepo, en un mensaje en X.



El Vicepresidente sostuvo que el país "necesita que la transición entre gobiernos se desarrolle con pleno apego a la Constitución, las instituciones y la transparencia. Ese ha sido, y seguirá siendo, nuestro compromiso" y agregó que "la democracia se honra respetando la decisión del pueblo".



Poco antes, los países que integran el "Escudo de las Américas", una alianza que agrupa a gobierno alineados con las políticas de seguridad de Washington, manifestaron su preocupación por las afirmaciones que cuestionaron los resultados electorales que llevaron a la presidencia a de la Espriella.

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Advirtieron que "ignorar" los resultados de las elecciones ya proclamados de manera oficial "constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho".



"Rechazamos toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme. La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular", dijeron los países asociados.



En ese orden, reclamaron de las autoridades locales que "actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos", con el propósito de hacer respetar los resultados electorales y "para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho".

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