Ya fue imputado el presentador Jorge Alfredo Vargas por acoso; no aceptó cargos

Ante la jueza 41 de Control de Garantías de Bogotá y en medio de una audiencia reservada, fue imputado el expresentador de televisión Jorge Alfredo Vargas, investigado por presunto acoso sexual por hechos ocurridos entre 2024 y 2026.

Durante la audiencia, el presentador, que está representado por el abogado Juan David Bazzani, se declaró inocente.

La audiencia se hizo de manera reservada por solicitud de las víctimas. Durante dos días, la juez escuchó los argumentos de la fiscal Patricia Hernández y de la abogada Ana Bejarano, representante de víctimas.

Por su parte, la defensa de Vargas indicó que no era necesario hacer reservada la audiencia de imputación, ya que bastaba con la anonimización de los nombres de las mujeres.

Vargas es investigado por acosar presuntamente a al menos cuatro mujeres. Denuncias similares recayeron sobre Ricardo Orrego.

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Caracol Televisión rescindió su contrato de los dos presentadores hace algunos meses, luego de las denuncias de presunto acoso.

“Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión, decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, expresó en su momento Vargas.

El escándalo en el canal privado mostró un panorama profundo de intimidación corporativa que, según alertó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no es exclusivo de esta cadena, sino que constituye un patrón sistemático documentado desde hace varios años en medios como RCN y el sistema público RTVC, promoviendo la autocensura de las víctimas.

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