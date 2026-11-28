Estas ayudas humanitarias comienzan el primero de diciembre y normalmente se extienden hasta finales de mes. Sin embargo, Alejandra cuenta que las actividades de la fundación suelen prolongarse hasta enero, motivadas por un propósito anual.

Hace dos años, por ejemplo, la meta fue recoger insumos para una escuela ubicada en una vereda del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, donde las crecientes del río impedían que los niños pudieran cruzar para llegar a las instalaciones educativas.

Para este año, la meta de la fundación es regresar a la región del Catatumbo con plantas eléctricas y motobombas para las escuelas veredales que requieran energía eléctrica y sistemas que les permitan extraer agua del río.

Valeria Barbosa, integrante de la fundación, afirma que algunas de las entregas más difíciles son las que realizan a las mujeres privadas de la libertad, especialmente aquellas que tienen a sus hijos dentro de las instalaciones penitenciarias.

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Alianzas con propósito

Para llegar a los asentamientos humanos, Alejandra explica que establecen alianzas con líderes comunitarios que les permiten identificar y contactar a las poblaciones a las que quieren llegar. Cuando las ayudas están dirigidas a los niños, pueden conocer cuántos son en total y establecer la cantidad de regalos que necesitan.

De igual manera, recalca la importancia de relacionarse con líderes sociales por su conocimiento del territorio y de recurrir a las iglesias cuando se trata de zonas de difícil acceso. Menciona que el trabajo de coordinación para ingresar a la región del Catatumbo comienza con el contacto con el presidente de la junta de acción comunal, quien se encarga de solicitar los permisos correspondientes para el ingreso.

“Normalmente va la coordinadora del proyecto y la directora de la fundación, que es Bibiana Villota, y ellas contextualizan. Siempre la comunidad nos espera”.

Una vez en el lugar, las mujeres de la zona las reciben con gran amabilidad, les ofrecen hospedaje y les brindan una cálida bienvenida. Junto con la comunidad, se reúnen, reparten los regalos y comparten una «olla comunitaria», una actividad que refuerza los lazos de confianza entre la fundación y la comunidad.

“Nuestra intención siempre va a ser, de pronto, llegar a donde nadie quiere ir. Esa siempre va a ser nuestra intención y es lo que nos identifica como Acción Compartida”.