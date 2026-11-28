La fundación Acción Compartida impulsa la iniciativa Cajitas Compartidas, que busca llevar alegría a poblaciones vulnerables de Norte de Santander mediante la entrega de ayudas durante la época navideña.
Esta fundación lleva siete años desarrollando procesos e iniciativas sociales en el departamento de Norte de Santander. Junto a sus aliados, entrega ayudas a comunidades vulnerables en todo el territorio, creando así espacios de encuentro con las personas.
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Cajitas Compartidas, una alegría navideña
La iniciativa Cajitas Compartidas nace con el propósito de generar alianzas durante la Navidad y consiste en la entrega de una caja con alimentos a las poblaciones beneficiadas, entre ellas, madres cabeza de hogar, mujeres privadas de la libertad, mujeres gestantes, niños en condición de vulnerabilidad o discapacidad, habitantes de calle y comunidades de asentamientos humanos en regiones golpeadas por el conflicto armado.
“Parte de querer nuestra ciudad es reconocer todo aquello que hemos ignorado. Ser cucuteños nos hace apropiarnos no solo de lo bueno, sino también reconocer lo malo y aportar cosas buenas”, señala Alejandra Ovidio, abogada y coordinadora de Cajitas Compartidas.
Estas ayudas humanitarias comienzan el primero de diciembre y normalmente se extienden hasta finales de mes. Sin embargo, Alejandra cuenta que las actividades de la fundación suelen prolongarse hasta enero, motivadas por un propósito anual.
Hace dos años, por ejemplo, la meta fue recoger insumos para una escuela ubicada en una vereda del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, donde las crecientes del río impedían que los niños pudieran cruzar para llegar a las instalaciones educativas.
Para este año, la meta de la fundación es regresar a la región del Catatumbo con plantas eléctricas y motobombas para las escuelas veredales que requieran energía eléctrica y sistemas que les permitan extraer agua del río.
Valeria Barbosa, integrante de la fundación, afirma que algunas de las entregas más difíciles son las que realizan a las mujeres privadas de la libertad, especialmente aquellas que tienen a sus hijos dentro de las instalaciones penitenciarias.
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Alianzas con propósito
Para llegar a los asentamientos humanos, Alejandra explica que establecen alianzas con líderes comunitarios que les permiten identificar y contactar a las poblaciones a las que quieren llegar. Cuando las ayudas están dirigidas a los niños, pueden conocer cuántos son en total y establecer la cantidad de regalos que necesitan.
De igual manera, recalca la importancia de relacionarse con líderes sociales por su conocimiento del territorio y de recurrir a las iglesias cuando se trata de zonas de difícil acceso. Menciona que el trabajo de coordinación para ingresar a la región del Catatumbo comienza con el contacto con el presidente de la junta de acción comunal, quien se encarga de solicitar los permisos correspondientes para el ingreso.
“Normalmente va la coordinadora del proyecto y la directora de la fundación, que es Bibiana Villota, y ellas contextualizan. Siempre la comunidad nos espera”.
Una vez en el lugar, las mujeres de la zona las reciben con gran amabilidad, les ofrecen hospedaje y les brindan una cálida bienvenida. Junto con la comunidad, se reúnen, reparten los regalos y comparten una «olla comunitaria», una actividad que refuerza los lazos de confianza entre la fundación y la comunidad.
“Nuestra intención siempre va a ser, de pronto, llegar a donde nadie quiere ir. Esa siempre va a ser nuestra intención y es lo que nos identifica como Acción Compartida”.
Acción Compartida, una luz en la ciudad
Acción Compartida es una fundación sin ánimo de lucro que, a través de alianzas con empresas, consolida un modelo de sostenibilidad para conseguir recursos y brindar ayuda a las poblaciones vulnerables.
Actualmente, entre sus aliados se encuentran Londero’s Sur, Casa Tinto, Venezia, El Guacal y empresas como Frontera Celular, Fundación Medical Duarte, Consultorio Digital, Domi, Mayra Toloza y, en la gestión organizacional en salud, Brigith Echeverry, Wendy Nails y Jumping Fit.
Una de las iniciativas que realiza la fundación tiene lugar cada siete de diciembre, durante la celebración del Día de las Velitas, cuando comparte con habitantes de calle, les lleva alimentos y los acompaña durante esa noche. En algunas ocasiones, también ha contribuido a que estas personas inicien procesos de resocialización.
Además, trabaja con mujeres que han sido víctimas de explotación sexual, ayudándolas a encontrar un trabajo digno.
“Cúcuta no es una ciudad violenta, sino que es una ciudad que ha sido violentada, y a partir de que nosotros eliminamos esas raíces violentas, podemos avanzar como sociedad y como territorio”.
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Invitación a las donaciones
Desde la fundación envían un mensaje de confianza a todos los empresarios que quieran sumarse a esta labor mediante donaciones. Reconocen que actualmente existe desconfianza hacia algunas fundaciones y, por ello, invitan a los empresarios a participar directamente en la entrega de sus aportes.
Además, les entregan la certificación correspondiente para efectos tributarios y ofrecen apoyo en marketing para sus negocios.
Redacción: Joseph Delgado / Practicante de periodismo
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