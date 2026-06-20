Arte, identidad y memoria: la apuesta de José Cáceres por las culturas ancestrales

Veinte pinturas inspiradas en las raíces culturales de los pueblos indígenas de América integran la exposición Cosmogonía Hierática, Etnias Ancestrales, que se exhibe en la Torre del Reloj de Cúcuta. La obra, creada por el artista José Ignacio Cáceres, busca destacar la memoria, las costumbres y la identidad de las etnias ancestrales del continente.

Según afirmó Cáceres, la exposición, que estará disponible hasta finales de mes, pertenece a una serie de más de 60 pinturas que empezó a crear durante la pandemia.

Sin embargo, la trayectoria del artista se remonta a cuatro décadas atrás. De acuerdo con el cucuteño, antes de las presentaciones en centros culturales, su vida estuvo marcada por la pedagogía y el trabajo con las comunidades.

Primeros pasos en el arte

El nortesantandereano, quien hoy tiene 65 años, recordó que su pasión por el arte surgió desde la infancia, cuando comenzó a crear sus primeras pinturas y figuras en arcilla.

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“Cuando terminé el bachillerato, ese interés me llevó a estudiar en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Cúcuta. Tras ocho años de formación allí, tomé la decisión de ir a Madrid, donde estudié durante un año en la Escuela de Cerámica del Ayuntamiento de España”, contó.

Una vez terminó su formación en el extranjero, Cáceres volvió a Colombia, donde tuvo la oportunidad de presentar sus primeras exposiciones en la Casa de la Cultura de Cúcuta, la Torre del Reloj y también en el municipio de Pamplona.

Posteriormente, a inicios de la década de 1990, tuvo la oportunidad de vincularse a una promoción sociocultural de Venezuela llamada Churuata. Agregó que, trabajando con esta organización, dictó talleres durante cinco años en estados como Táchira, Monagas y Barinas.

“Los talleres estaban dirigidos principalmente a niños y comunidades vulnerables”, añadió.