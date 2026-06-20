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Arte, identidad y memoria: la apuesta de José Cáceres por las culturas ancestrales
El cucuteño se encuentra presentando una de sus exposiciones en la ciudad.
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José Ignacio Cáceres.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 20 de Junio de 2026

Veinte pinturas inspiradas en las raíces culturales de los pueblos indígenas de América integran la exposición Cosmogonía Hierática, Etnias Ancestrales, que se exhibe en la Torre del Reloj de Cúcuta. La obra, creada por el artista José Ignacio Cáceres, busca destacar la memoria, las costumbres y la identidad de las etnias ancestrales del continente.

Según afirmó Cáceres, la exposición, que estará disponible hasta finales de mes, pertenece a una serie de más de 60 pinturas que empezó a crear durante la pandemia.

Sin embargo, la trayectoria del artista se remonta a cuatro décadas atrás. De acuerdo con el cucuteño, antes de las presentaciones en centros culturales, su vida estuvo marcada por la pedagogía y el trabajo con las comunidades.

Primeros pasos en el arte

El nortesantandereano, quien hoy tiene 65 años, recordó que su pasión por el arte surgió desde la infancia, cuando comenzó a crear sus primeras pinturas y figuras en arcilla.

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“Cuando terminé el bachillerato, ese interés me llevó a estudiar en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Cúcuta. Tras ocho años de formación allí, tomé la decisión de ir a Madrid, donde estudié durante un año en la Escuela de Cerámica del Ayuntamiento de España”, contó.

Una vez terminó su formación en el extranjero, Cáceres volvió a Colombia, donde tuvo la oportunidad de presentar sus primeras exposiciones en la Casa de la Cultura de Cúcuta, la Torre del Reloj y también en el municipio de Pamplona.

Posteriormente, a inicios de la década de 1990, tuvo la oportunidad de vincularse a una promoción sociocultural de Venezuela llamada Churuata. Agregó que, trabajando con esta organización, dictó talleres durante cinco años en estados como Táchira, Monagas y Barinas.

“Los talleres estaban dirigidos principalmente a niños y comunidades vulnerables”, añadió.

Hasta final de junio estarán expuestas las pinturas
Hasta final de junio estarán expuestas las pinturas
Parte de la exposición también se presentó en Medellín
Parte de la exposición también se presentó en Medellín

10 años de servicio 

El artista manifestó que, luego de su experiencia en el vecino país, decidió regresar a Cúcuta. De ese modo, aseguró que en 2001 ingresó a la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) para dirigir una asignatura electiva de artes plásticas adscrita a la Facultad de Artes y Arquitectura.

Durante los 10 años que trabajó en la universidad, José Cáceres indicó que tuvo la oportunidad de desarrollar talleres de extensión en barrios vulnerables de la ciudad, instituciones educativas y también en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Asimismo, comentó que durante su permanencia en la institución también se desempeñó como consejero de cultura departamental y nacional de la región centro-oriente del país.

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Luego de 2010, cuando salió de la UFPS, se dedicó a dictar talleres de arte junto con la Secretaría de Cultura municipal, hasta que tiempo después creó, junto a su esposa, la asociación sociocultural Casa de Piedra. “Desde entonces, con la asociación hemos impulsado procesos culturales, publicado libros y desarrollado proyectos y propuestas con el Ministerio de Cultura, con énfasis en la población infantil”, señaló.

José Cáceres afirmó que una de sus metas a corto plazo es presentar su obra actual en la Fiesta del Libro de Cúcuta y luego en septiembre, en ciudad de Cali. 

“La obra que estoy presentando actualmente me ha traído varios orgullos pues también tuve la posibilidad hace cuatro años de presentarla en Medellín y en municipios de su área metropolitana”,  precisó. 

Finalmente, el artista resaltó la importancia de que los entes territoriales culturales y comerciales le apuesten aún más a los procesos de creación y sensibilización en torno a las artes, para que así hayan personas más autocríticas y pacíficas en Colombia.

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