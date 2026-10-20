Autoridades de salud reportan 351 casos de VIH en Cúcuta: así avanzan las acciones de prevención

Además, señaló que se han realizado 2.414 pruebas de tamizaje para VIH y entregado 21.726 preservativos masculinos de látex a poblaciones clave, como hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual y personas que se inyectan drogas. Estas actividades se han desarrollado en parques, cervecerías, establecimientos penitenciarios, residencias, bares y zonas de tolerancia.
“Desde la Secretaría también se gestionó la firma de un acuerdo de voluntades entre la Alcaldía de San José de Cúcuta y el proyecto HAGALE del Fondo Mundial, del cual Profamilia es el receptor principal y la Corporación Movimiento Visibles, el ejecutor de las acciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del VIH y el sida”, agregó la dependencia.
La autoridad sanitaria también indicó que está en funcionamiento el Comité Intersectorial para la Promoción y la Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual, el VIH y el Sida del municipio de San José de Cúcuta, creado mediante el Decreto 0602 del 29 de octubre de 2012.
Lea: Presidente De la Espriella confirma incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena
De igual manera, informó que se encuentra implementada la estrategia ETMI Plus, orientada a eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas. En este sentido, la Secretaría señaló que no se han registrado casos de transmisión materno-perinatal del VIH.
“También se realizan jornadas informativas en la ciudad, orientadas al uso de métodos de barrera, el respeto por el cuerpo, el rescate de valores y la promoción de los deberes y derechos relacionados con la sexualidad. Asimismo, se brinda asistencia técnica al talento humano en salud encargado de la vigilancia en salud pública de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) del municipio de San José de Cúcuta”, añadió la dependencia.
La Secretaría de Salud informó que elabora boletines epidemiológicos institucionales sobre el comportamiento del VIH y el sida en Cúcuta, organizados por periodos epidemiológicos.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .