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Autoridades de salud reportan 351 casos de VIH en Cúcuta: así avanzan las acciones de prevención
De estos casos, 266 corresponden a mujeres y 85 a hombres.
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Casos de VIH en Cúcuta - 2026
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Martes, 20 de Octubre de 2026

De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, en Cúcuta se reportan, a la fecha, 351 casos de VIH/sida. La Alcaldía explicó que 266 de estos casos corresponden a mujeres y 85 a hombres.

Asimismo, la administración municipal indicó que la distribución por mecanismo de transmisión sexual es la siguiente: 211 casos corresponden a personas heterosexuales, 121 a homosexuales y 19 a bisexuales.

En cuanto al área de residencia, 344 casos se reportan en la zona urbana y solo siete en el área rural.

Pese a estas cifras, la Secretaría de Salud informó que el número de casos se encuentra dentro de lo esperado según el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, por lo que no se ha evidenciado una alerta.

Acciones adelantas 

Con el fin de prevenir riesgos, la Secretaría de Salud de Cúcuta informó que, hasta el 30 de septiembre de este año, ha realizado, a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), 96 jornadas extramurales de promoción de la salud y prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), el VIH y el sida.

se han realizado 2.414 pruebas de tamizaje para VIH
se han realizado 2.414 pruebas de tamizaje para VIH
La Secretaría también se gestionó la firma de un acuerdo de voluntades entre la Alcaldía de San José de Cúcuta y el proyecto HAGALE del Fondo Mundial.
La Secretaría también se gestionó la firma de un acuerdo de voluntades entre la Alcaldía de San José de Cúcuta y el proyecto HAGALE del Fondo Mundial.
La autoridad sanitaria también indicó que está en funcionamiento el Comité Intersectorial para la Promoción y la Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual, el VIH y el Sida del municipio de San José de Cúcuta.
La autoridad sanitaria también indicó que está en funcionamiento el Comité Intersectorial para la Promoción y la Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual, el VIH y el Sida del municipio de San José de Cúcuta.

 

Además, señaló que se han realizado 2.414 pruebas de tamizaje para VIH y entregado 21.726 preservativos masculinos de látex a poblaciones clave, como hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual y personas que se inyectan drogas. Estas actividades se han desarrollado en parques, cervecerías, establecimientos penitenciarios, residencias, bares y zonas de tolerancia.

“Desde la Secretaría también se gestionó la firma de un acuerdo de voluntades entre la Alcaldía de San José de Cúcuta y el proyecto HAGALE del Fondo Mundial, del cual Profamilia es el receptor principal y la Corporación Movimiento Visibles, el ejecutor de las acciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del VIH y el sida”, agregó la dependencia.

La autoridad sanitaria también indicó que está en funcionamiento el Comité Intersectorial para la Promoción y la Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual, el VIH y el Sida del municipio de San José de Cúcuta, creado mediante el Decreto 0602 del 29 de octubre de 2012.

Lea: Presidente De la Espriella confirma incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena

De igual manera, informó que se encuentra implementada la estrategia ETMI Plus, orientada a eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas. En este sentido, la Secretaría señaló que no se han registrado casos de transmisión materno-perinatal del VIH.

“También se realizan jornadas informativas en la ciudad, orientadas al uso de métodos de barrera, el respeto por el cuerpo, el rescate de valores y la promoción de los deberes y derechos relacionados con la sexualidad. Asimismo, se brinda asistencia técnica al talento humano en salud encargado de la vigilancia en salud pública de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) del municipio de San José de Cúcuta”, añadió la dependencia.

La Secretaría de Salud informó que elabora boletines epidemiológicos institucionales sobre el comportamiento del VIH y el sida en Cúcuta, organizados por periodos epidemiológicos.

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