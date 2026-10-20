Autoridades de salud reportan 351 casos de VIH en Cúcuta: así avanzan las acciones de prevención

De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, en Cúcuta se reportan, a la fecha, 351 casos de VIH/sida. La Alcaldía explicó que 266 de estos casos corresponden a mujeres y 85 a hombres.

Asimismo, la administración municipal indicó que la distribución por mecanismo de transmisión sexual es la siguiente: 211 casos corresponden a personas heterosexuales, 121 a homosexuales y 19 a bisexuales.

En cuanto al área de residencia, 344 casos se reportan en la zona urbana y solo siete en el área rural.

Pese a estas cifras, la Secretaría de Salud informó que el número de casos se encuentra dentro de lo esperado según el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, por lo que no se ha evidenciado una alerta.

Acciones adelantas

Con el fin de prevenir riesgos, la Secretaría de Salud de Cúcuta informó que, hasta el 30 de septiembre de este año, ha realizado, a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), 96 jornadas extramurales de promoción de la salud y prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), el VIH y el sida.