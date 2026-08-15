Cúcuta, escenario de la masacre 81 de 2026 reportada por Indepaz

Un ataque armado en el barrio María Paz, en Cúcuta, dejó tres hombres muertos y uno más herido. El hecho ocurrió el sábado 15 de agosto y es contabilizado por Indepaz como la masacre número 81 registrada en Colombia durante 2026.

Según el reporte de Indepaz, varias personas se encontraban en el lugar cuando fueron abordadas por sujetos armados, quienes dispararon de manera indiscriminada. Las cuatro personas fueron trasladadas a un centro asistencial, pero tres de ellas fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

El nuevo caso se presenta en medio de las alertas por la presencia y accionar de diferentes grupos armados ilegales en Norte de Santander y, particularmente, en Cúcuta.

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De acuerdo con el reporte, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 027/24, en la que advierte sobre acciones violentas de actores armados ilegales en Cúcuta.

Según esta alerta, estas estructuras buscan imponer mecanismos de control social mediante amenazas, homicidios selectivos y prácticas de “limpieza social”.

La Defensoría también advierte sobre otros riesgos para la población, entre ellos el reclutamiento de menores, la extorsión y las restricciones a la movilidad.

Grupos armados con presencia en la zona

En el reporte de Indepaz aparecen como grupos con presencia en la zona el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también denominado Clan del Golfo; el Eln; el Frente 33; el Bloque Magdalena Medio; Los Rastrojos; Los Pelusos y bandas de carácter local.

Hasta la información contenida en el reporte de Indepaz, no se había establecido la identidad de las víctimas ni señalado a un grupo armado específico como responsable del ataque.

Las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del hecho ocurrido en la cancha del barrio María Paz y determinar las circunstancias que rodearon el triple homicidio.