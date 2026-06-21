Más allá de las pinzas: la verdadera labor del instrumentador quirúrgico

1. ¿Cómo nació la instrumentación quirúrgica?

F.F.R.: La instrumentación quirúrgica comenzó como parte de la labor empírica de la enfermería y, poco a poco, se hizo necesaria la participación de personal cada vez más preparado y especializado en esta área. Paulatinamente se crearon instituciones académicas para formar profesionales idóneos que brindaran mayor apoyo, seguridad y garantía a los procedimientos quirúrgicos. Así surgió esta profesión y, hoy en día, se requiere una preparación cada vez más rigurosa para mantenerse a la vanguardia de la cirugía segura.

2. ¿Qué hace un instrumentador quirúrgico?

F.F.R.: Su función principal es preparar la cirugía asignada y velar porque el paciente obtenga el mejor resultado posible durante su intervención, minimizando al máximo el riesgo de infecciones. Además, debe estar atento al instrumental requerido antes, durante y después del procedimiento. También tiene la responsabilidad de garantizar la bioseguridad, conocer la cirugía a la que se enfrentará y estar preparado tanto académica como emocionalmente.

El instrumentador debe estar capacitado para participar en todas las cirugías y especialidades, desde procedimientos delicados como los de oftalmología hasta intervenciones que demandan mayor esfuerzo físico, como las de traumatología, entre otras.

3. ¿Qué hace en sala de cirugía el instrumentador quirúrgico?

F.F.R.: El instrumentador es el encargado de preparar la cirugía asignada, verificar que no falte absolutamente nada y anticiparse a cualquier necesidad que pueda surgir durante una eventualidad extraordinaria. Esto lo convierte en un profesional prevenido, recursivo, proactivo e indispensable dentro de la sala quirúrgica.

Además, su labor no se limita a suministrar instrumentos; también participa activamente en el procedimiento y mantiene las condiciones de asepsia en todo momento. En definitiva, es un aliado fundamental del equipo quirúrgico que vela no sólo por el bienestar del paciente, sino también por la bioseguridad de todos los integrantes de la sala de cirugía.

4. ¿Cómo ser un instrumentador quirúrgico en Cúcuta?

F.F.R.: En la Unisimón campus Cúcuta. Se estudia durante cuatro años para adquirir sólidas bases académicas en biología, bioquímica, biofísica, morfofisiología y principios asépticos, entre otras áreas, además del conocimiento teórico-práctico de las diferentes técnicas quirúrgicas de todas las especialidades. Es una gran profesión.

Por tal motivo, la preparación académica del instrumentador quirúrgico representa una enorme responsabilidad, ya que en ocho semestres debe contar con las competencias necesarias para asistir con seguridad a procedimientos quirúrgicos de diversa complejidad.

Estudiar esta profesión en la Unisimón ofrece ventajas competitivas únicas, gracias a una infraestructura física y tecnológica de alto nivel, así como espacios dotados con tecnología de vanguardia para recrear escenarios prácticos, garantizando una formación profesional inmersiva en el área de la salud.

Además, nuestros estudiantes reciben una formación integral que incluye componentes administrativos, investigativos y de salud pública. Además, tienen acceso a convenios de práctica que facilitan un contacto temprano con el entorno laboral.

5. ¿Qué debe tener en cuenta un profesional de esta área?

F.F.R.: Estoy inculcando en mis estudiantes, desde el inicio de su formación, la importancia de la inteligencia emocional como una habilidad fundamental para fortalecer la armonía y el desempeño dentro del equipo quirúrgico. Esto se logra mediante el manejo adecuado del estrés, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y, sobre todo, una exigente preparación académica para afrontar cada procedimiento.

6. ¿Cuál es el mito acerca del instrumentador quirúrgico?

F.F.R.: Indudablemente, el concepto equivocado de muchas personas que creen que este profesional solo le pasa las pinzas al cirujano y se limita a recibir órdenes. Siempre digo que, si fuera tan sencillo, el especialista llevaría a su asistente de confianza, la entrenaría y no necesitaría un profesional capacitado para acompañarle con seguridad y garantía durante el procedimiento.

DATO

Desde tiempos antiguos, en las civilizaciones griega y romana, los profesionales de la salud idearon una gran variedad de herramientas elaboradas en materiales como plata, bronce y hierro. Este conjunto incluía fórceps, dilatadores, curetas, bisturíes, espéculos, pinzas, sondas y diversos cuchillos quirúrgicos, entre otros.

Muchos de estos dispositivos han perdurado a través del tiempo. De hecho, una gran parte continuó utilizándose durante la Edad Media mediante procesos de fabricación más avanzados. Actualmente, diversas instituciones museísticas alrededor del mundo exhiben estas piezas en un notable estado de conservación.

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