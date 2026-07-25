No se haga el toche: lanzan campaña para prevenir la trata de personas en las Ferias de Cúcuta

Con el objetivo de sensibilizar a los cucuteños y promover acciones de prevención durante las Ferias de Cúcuta, ayer fue lanzada la campaña “No se haga el toche con la trata de personas”.

De acuerdo con la administración municipal, esta estrategia de comunicación es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía de Cúcuta y la Fundación Renacer. Explicaron que la campaña se desarrolla en el marco de las ferias porque, además de ser una celebración de la cultura y las tradiciones, representa una oportunidad para promover la protección de la vida y la dignidad frente al delito de la trata de personas.

“Este es un delito que vulnera profundamente los derechos humanos y que puede afectar a cualquier persona, especialmente a los menores de edad. Ante esa realidad, diferentes entidades nos unimos para trabajar en la prevención y en la difusión de información sobre este tema”, señalaron.

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De acuerdo con Mayerlin Vergara Pérez, gerente del proyecto CPC (Child Protection Compact) de la Fundación Renacer, la campaña incluye piezas comunicativas como camisetas, pendones, abanicos, material para redes sociales y una carroza.

Según explicó, estos elementos contendrán mensajes de prevención, las líneas de atención y denuncia, así como información sobre las penas de prisión para quienes incurran en este delito.