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No se haga el toche: lanzan campaña para prevenir la trata de personas en las Ferias de Cúcuta
La estrategia recorrerá escenarios de las festividades con material informativo y acciones de sensibilización para proteger a niños, niñas, adolescentes y adultos.
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juanmarcoantoniorp
Campaña contra la trata de personas
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 25 de Julio de 2026

Con el objetivo de sensibilizar a los cucuteños y promover acciones de prevención durante las Ferias de Cúcuta, ayer fue lanzada la campaña “No se haga el toche con la trata de personas”.

De acuerdo con la administración municipal, esta estrategia de comunicación es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía de Cúcuta y la Fundación Renacer. Explicaron que la campaña se desarrolla en el marco de las ferias porque, además de ser una celebración de la cultura y las tradiciones, representa una oportunidad para promover la protección de la vida y la dignidad frente al delito de la trata de personas.

“Este es un delito que vulnera profundamente los derechos humanos y que puede afectar a cualquier persona, especialmente a los menores de edad. Ante esa realidad, diferentes entidades nos unimos para trabajar en la prevención y en la difusión de información sobre este tema”, señalaron.

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De acuerdo con Mayerlin Vergara Pérez, gerente del proyecto CPC (Child Protection Compact) de la Fundación Renacer, la campaña incluye piezas comunicativas como camisetas, pendones, abanicos, material para redes sociales y una carroza.

Según explicó, estos elementos contendrán mensajes de prevención, las líneas de atención y denuncia, así como información sobre las penas de prisión para quienes incurran en este delito.

Carroza de la campaña contra la trata

 

Vergara Pérez afirmó que cualquier persona que porte o difunda estas piezas se convertirá en un agente activo de prevención de la trata de personas. Además, indicó que el material será distribuido en los escenarios donde se desarrollarán las Ferias de Cúcuta, así como en comunidades e instituciones educativas.

“Esta estrategia, que recoge elementos importantes de la identidad cucuteña, fue construida con el apoyo de líderes de las redes de cuidado, jóvenes, la academia, organizaciones de la sociedad civil y los comités municipales de lucha contra la trata de personas”, añadió.

Asimismo, manifestó que uno de los propósitos es que la campaña permanezca en el tiempo y sea adoptada por las futuras administraciones.

Por otra parte, con el fin de prevenir la explotación y el abuso sexual, durante los fines de semana de conciertos será habilitada una zona exclusiva para familias y menores de edad, donde no estará autorizada la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas.

Foto grupal - entidades

 

Otras estrategias adelantadas 

De manera paralela, la Secretaría de Gobierno de Cúcuta adelanta campañas de prevención con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio.

Las jornadas se desarrollan en lugares como la Terminal de Transportes, el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, el barrio Belén y los puentes fronterizos.

Por su parte, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Cúcuta, a través del programa Conciencia Ciudadana, realizará videos de sensibilización para redes sociales sobre la prevención de la trata de personas.

Entretanto, la Secretaría de Gobierno de Norte de Santander informó que mantiene un trabajo permanente con el Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas y con los comités municipales para fortalecer la atención a las víctimas.

“Actualmente trabajamos con 36 municipios que ya cuentan con la resolución que crea el comité municipal. Solo faltan cuatro para completar los 40 municipios del departamento, y estamos avanzando en ese proceso”, concluyó Marta Liliana Arévalo, jefa de la dependencia.

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