¡Bombazo en el mercado! Rodri deja el Manchester City y será nuevo jugador del Barcelona

¡Se acabó la novela! Tras días de rumores y negociaciones, el FC Barcelona se hizo con el fichaje del Balón de Oro del Mundial Rodrigo Hernández ‘Rodri’, proveniente del Manchester City de Inglaterra. Varias fuentes de ESPN y el famoso periodista experto en el mercado de traspasos Fabrizio Romano anunciaron el fichaje en la tarde del domingo 16 de agosto.

Luego que los Citizens rechazaran dos ofertas de los azulgranas, el combinado culé atinó con la tercera proposición y por 70 millones de euros se hará con el múltiple campeón con el City y reciente campeón con España del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El jugador no estuvo convocado en el duelo que perdió el combinado de Manchester con Arsenal en la Community Shield por 3-0 y todo por las negociaciones que estaban llevando a cabo los equipos en estos últimos días.

En Barcelona esperan presentar al futbolista de 30 años antes de este miércoles, cuando el equipo juegue el Trofeo Joan Gamper contra el Al Ahly en el Spotify Camp Nou. El jugador firmaría por cuatro años, hasta julio de 2030.

De esta forma, el combinado azulgrana reforzará una de las zonas que más jugadores tiene, pero que en las últimas temporadas les ha flaqueado debido a inesperadas lesiones o bajones en el nivel físico.

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