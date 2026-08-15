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¿Dónde jugará Roger Martínez? El delantero colombiano ya tiene nuevo equipo
El atacante continuará en el fútbol de Arabia Saudita, pese a los rumores que apuntaban a un regreso a Colombia o Argentina.
Authored by
cesarmuñoz
ROGER MARTINEZ
Colprensa
Colprensa
Sábado, 15 de Agosto de 2026

Roger Martínez continuará en el fútbol de Arabia Saudita a pesar de los rumores que lo ubicaban en Colombia o Argentina. El cartagenero que estuvo en la última temporada en el Al-Taawoun, club en el que jugó en las dos campañas anteriores y se consolidó como uno de los mejores delanteros del fútbol saudí junto a Cristiano Ronaldo, Ivan Toney o Julián Quiñones.

A pesar del buen rendimiento con su primer club en Medio Oriente, el cartagenero llegó a un acuerdo con la directiva de Al-Taawoun para culminar su contrato y quedar en la agencia libre. Gracias a que el atacante tenía su ficha en su poder, se rumoreó con un posible regreso a Racing Club de Avellaneda y el interés de clubes como Boca Juniors o Junior de Barranquilla.

Ninguna de las opciones sudamericanas tuvo probabilidades reales de concretarse, ya que Martínez quería seguir en el fútbol árabe. Por esta razón, el internacional con la selección Colombia firmó por un año hasta junio de 2027 con el Al-Shabab, uno de los clubes fundadores del balompié en este país y con tradición futbolera como pocos en Arabia. El bolivarense podría extender su contrato por un año más a final de temporada.

¿Qué jugadores han estado en el Al-Shabab?

Jugadores de la talla de Giacomo Bonaventura, Yacine Adli, Grzegorz Krychowiak, Iván Rakitic o Ever Bánega han vestido la camiseta del nuevo club de Roger. Cabe destacar que en el anterior curso de la liga saudí, Martínez anotó 23 goles y dio 2 asistencias en 32 partidos, números que lo dejaron en la cuarta casilla de la tabla de goleadores.

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Con el ejemplo de Julián Quiñones en México o el buen momento que vive Cristiano Ronaldo con Al Nassr, podría tomarse más consideración con el buen nivel del fútbol en Arabia Saudita. Roger fue uno de los goleadores de esta liga y se le vio claramente frustrado en redes sociales cuando no recibió un lugar en los convocados de Colombia para el Mundial.

Nivel de selección no le falta; además, le puede favorecer el mal momento que viven los delanteros colombianos con la selección (no en sus clubes), y por esta razón, podría tener una posibilidad de volver a vestir la tricolor de cara a las eliminatorias del Mundial 2030 y la Copa América de 2028.

Tomado de El Colombiano.

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