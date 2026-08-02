Mercado ciclístico se mueve: tres colombianos cambiarían de equipo para 2027

La temporada ciclística internacional se encuentra a mitad de camino, tras la disputa del Giro de Italia, el Tour de Francia y otras grandes clásicas del World Tour.

De igual manera, el próximo sábado 22 de agosto arrancará en Montecarlo la 81.ª edición de la Vuelta a España, con un recorrido de 3.310,6 kilómetros, divididos en 21 etapas.

Aunque todavía falta un largo trecho para finalizar la temporada, en medio del pedaleo y las travesías por las montañas del Viejo Continente, las 18 escuadras del World Tour, como sucede en el fútbol, han empezado a reforzar sus equipos para el próximo año, con el objetivo de mejorar sus resultados y competir ante los poderosos UAE Team Emirates y Visma | Lease a Bike, que en los últimos tiempos han dominado el ciclismo a su antojo.

Por estos días se ha hablado de la salida de corredores de un lado y del otro. Algunos han tenido la suerte de llegar a buenos equipos, mientras que otros permanecen a la espera de ser fichados.

En el caso de los pedalistas colombianos, esta semana se dio a conocer que Santiago Buitrago dejará al Bahrain Victorious y se unirá al NSC Cycling, antiguo Israel-Premier Tech.

Otro de los traspasos que se podría concretar es el del huilense Harold Tejada, del XDS Astana, quien llegaría al Ineos Grenadiers, donde compartiría equipo con su compatriota Egan Bernal.

Asimismo, el boyacense Juan Sebastián Molano abandonará las filas del UAE Team Emirates y llegará al Lotto Intermarché, escuadra con la que cerró un acuerdo por dos temporadas, aunque el Team Jayco AlUla también había mostrado interés en el corredor.

Al Lotto también se unirá Mauri Vansevenant, quien dejará el Soudal Quick-Step. Otro corredor que se sumará a la escuadra belga es su compatriota Stan Dewulf.

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El que también cambiará de escuadra es el español Mikel Landa. El polémico ciclista vasco, de 36 años, terminará su contrato con el Soudal Quick-Step una vez finalice la temporada y se integrará al Euskaltel-Euskadi, equipo con el que ya corrió en las temporadas 2011, 2012 y 2013.

Roglic, en la mira

Sin embargo, la gran novedad del mercado ciclístico la estaría protagonizando el esloveno Primoz Roglic, actualmente en el Red Bull-Bora-Hansgrohe, quien, al parecer, ha recibido una importante oferta del Lotto Intermarché para correr la próxima temporada.

Según el portal HLN, Roglic, de 37 años, quien ha tenido un año irregular, llegaría al Lotto. Antes de concretarse el posible traspaso, el esloveno disputará su séptima Vuelta a España, carrera que ha ganado en cuatro ocasiones: 2019, 2020, 2021 y 2024. Además, fue tercero en 2023.

Esta podría ser una de sus últimas oportunidades con el equipo del ‘toro rojo’ para buscar su quinto título en la ronda ibérica, donde se encontrará nuevamente con su compatriota Tadej Pogačar, uno de los grandes rivales a vencer.

El interés del Lotto Intermarché responde a una necesidad muy concreta. El equipo belga perderá a Lennert Van Eetvelt y necesita encontrar una referencia para las grandes vueltas mientras sus jóvenes talentos terminan de desarrollarse. La llegada de Roglic permitiría cubrir ese vacío de inmediato.

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El propio Roglic quería volver al Tour de Francia esta temporada, aunque la dirección del Red Bull-Bora-Hansgrohe descartó esa posibilidad en un equipo que debía compartir el liderazgo entre Remco Evenepoel y Florian Lipowitz. Ahora, el esloveno podría encontrar en el Lotto Intermarché un escenario diferente.

A pesar de su edad, Roglic ha demostrado que todavía puede competir por grandes resultados.

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