¡Sin equipo! Atlante oficializó la salida de David Ospina

Ni un mes duró el contrato del arquero antioqueño con el equipo mexicano. Este viernes, semanas después de que el entrenador Miguel "El Piojo" Herrera dijera públicamente que desconocía si Ospina era parte o no del equipo debido a una lesión en su hombro, el club de la capital de país confirmó la finalización del contrato, el cual tenía una duración de un año.

El pasado 20 de julio, Ospina fue presentado como flamante fichaje del Atlante durante su participación con el combinado cafetero en el mundial 2026, donde no sumó minutos, siendo suplente de Camilo Vargas y Álvaro Montero.

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En el enfrentamiento del Atlante ante el equipo estadounidense Vancouver Whitecaps por la Leagues Cup, "El Piojo" afirmó que Ospina estuvo ausente en el entrenamiento debido a un golpe que sufrió en el codo que lo llevó a recaer en una lesión que arrastra desde su paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita.

“El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el portero David Ospina, se ha determinado finalizar su vínculo con la institución. La decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la institución”, comunicó el equipo mexicano a través de cuenta de X.