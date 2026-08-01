Arsenal y Manchester City se juegan la Community Shield, primer título de la temporada

La temporada 2026-2027 del fútbol europeo puso a rodar la pelota muy temprano. La primera en hacerlo fue la Liga de Portugal, la semana pasada. Este sábado dará el pitido inicial la Liga española, con seis partidos.

La Liga francesa y la Premier League inglesa arrancarán el 21 de agosto, mientras que la Serie A italiana lo hará el 22. La última de las grandes ligas en comenzar será la Bundesliga alemana, donde milita el colombiano Luis Díaz con el Bayern Múnich.

No obstante, hay un partido que llama especialmente la atención en el fútbol inglés: el duelo entre el campeón y el subcampeón de la Premier League, Arsenal y Manchester City.

Los ‘Gunners’ y los ‘Citizens’ se medirán este domingo por el primer título de la temporada, la Community Shield, que sirve como abrebocas de lo que puede ser la campaña que comienza.

El Arsenal llega con el pecho erguido tras conquistar el título de la Liga Premier después de 22 años y terminar como subcampeón de la Liga de Campeones.

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El Manchester City, por su parte, comienza un nuevo ciclo con el estreno del técnico Enzo Maresca, quien llegó para reemplazar al español Pep Guardiola.

Maresca tiene un reto enorme al frente del City, equipo que espera reconquistar el título de la Premier League, que se le ha escapado en las dos últimas temporadas, después de haber sido campeón durante cuatro campañas consecutivas. En 2025 y 2026, Liverpool y Arsenal se atravesaron en su camino.

La Community Shield podría ser el punto de partida de lo que será el nuevo desafío entre el campeón y el subcampeón.

Dominio del Arsenal

Hasta la fecha, el Manchester City ha participado en el tradicional partido preliminar en 16 ocasiones y ha levantado el Shield siete veces.

El Arsenal, por su parte, la ha ganado en 17 ocasiones. El máximo ganador es el Manchester United, con 21 trofeos, seguido por el Liverpool, con 16.

Además, será la tercera vez en la historia que ambos conjuntos se enfrenten en la Community Shield, con ventaja para el Arsenal, que ganó las dos anteriores: en 2014, por 3-0, y en 2023, por 4-1 en penaltis.

Será una oportunidad para Maresca de comenzar con pie derecho su etapa en el City y para Mikel Arteta, entrenador de los ‘Gunners’, de mantener la supremacía.

Entre las novedades que podría presentar el domingo el Arsenal está la presencia como titular de Bruno Guimarães.

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El brasileño ingresó como suplente en el último partido de pretemporada de los ‘Gunners’, contra el Como, a mitad de semana, y ahora podría aparecer en la alineación titular en Cardiff.

El Arsenal también se verá reforzado con el regreso de Bukayo Saka, Declan Rice y Martin Zubimendi a la plantilla.

El trío no ha disputado un solo minuto en la pretemporada, ya que retomó los entrenamientos a principios de semana. Los tres recibieron un descanso prolongado tras el Mundial.

Se espera que el Arsenal sea cauto con la carga de trabajo, lo que significa que Guimarães probablemente jugará junto a Myles Lewis-Skelly, quien fue titular en todos los partidos de pretemporada.

Al ser consultado sobre si la Community Shield es un partido amistoso, Mikel Arteta fue claro:

“Es un trofeo que podemos ganar. Ganamos uno el año pasado en la Premier League. Se nota el hambre de victoria que tienen los jugadores, lo cual es una buena señal”, apuntó el técnico del Arsenal.

Sobre la misma pregunta, el nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, fue tajante y rechazó la idea de que la Community Shield sea otro partido amistoso de pretemporada.

“Cuando hay un trofeo en juego, siempre intentas ganar el partido. No es un partido amistoso en absoluto, es una oportunidad de ganar un trofeo”, explicó.

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