¡Cambio de gigante! Ferran Torres deja Barcelona y jugará con el PSG hasta 2031

El delantero español Ferran Torres abandonó el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso.

"El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ferran Torres al club francés. El FC Barcelona quiere expresar su agradecimiento a Ferran Torres por su dedicación a lo largo de las cuatro temporadas y media en las que ha defendido la camiseta azulgrana y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional", señaló este sábado el club azulgrana.

Tras días de especulaciones, uno de los culebrones del verano llega a su fin: el 'Tiburón' de Foios deja el Mediterráneo para irse a surcar las aguas del Sena. A las órdenes de Luis Enrique Martínez, al que conoce muy bien de la selección española y a nivel personal-familiar, y en un PSG en el que también se reencontrará con Fabián Ruiz y un Ousmane Dembélé con quien coincidió brevemente en el Barça.

Ferran Torres ha jugado 207 partidos oficiales con la camiseta blaugrana. En esas cuatro campañas enteras y la mitad de la temporada 2021-22, cuando llegó en enero procedente del Manchester City de Pep Guardiola de la Premier League inglesa, logró marcar 65 goles -situándose entre los 50 máximos goleadores de la historia del club y compartiendo con su compañero Lamine Yamal el Trofeo Zarra del curso 2025-26 gracias a sus 16 tantos anotados en LaLiga- y dar 22 asistencias, sumando 10.552 minutos de juego, una media de apenas 51 minutos por encuentro.

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Ahí radica parte de la razón de irse del Spotify Camp Nou. Nunca ha llegado a ser el delantero centro titular, a la sombra primero de Luuk de Jong o Pierre-Emerick Aubameyang con Xavi Hernández en el banquillo y, ya con la llegada en verano de 2022, estuvo sobre todo a la sombra del gran ariete polaco Robert Lewandowski, el '9' titular para el de Terrassa y también para el alemán Hansi Flick en las dos campañas en las que ha dirigido al equipo y a Ferran.

"Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posible", apuntó Ferran en declaraciones a los medios oficiales del club francés, con el que firma por cinco temporadas, hasta 2031.

"Desde que ganamos el Mundial todo ha sucedido muy rápido, apenas hemos tenido vacaciones para poder asimilarlo, pero al final en el mundo del fútbol todo pasa muy deprisa. Ya hay que centrarse en la nueva temporada porque esto es un equipo ganador y tengo que poder estar a la altura, poder ayudar lo máximo posible a mis compañeros e intentar darle muchas alegrías a esta gran afición", subrayó.

Tomado de Madrid (Europa Press)

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