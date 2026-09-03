Brandon McNulty es el nuevo campeón mundial de ruta, Santiago Buitrago fue el mejor de los colombianos

Madrid (Europa Press)

El estadounidense Brandon McNulty de 28 años ganó este domingo la prueba de ruta élite del Campeonato del Mundo de ciclismo, disputado en Montreal (Canadá) sobre un recorrido de 273,4 kilómetros repleto de alternancias, donde el podio lo completaron el australiano Michael Matthews y el neerlandés Mathieu van der Poel.

El mejor de los pedalistas colombianos fue Santiago Buitrago, quien terminó en el puesto 27, a 5:11 del campeón.

El ‘Santi’ Buitrago fue protagonista en la carrera al entreverarse en un grupo de 12 corredores que lograron una pequeña fuga.

Con un magnífico rendimiento, Buitrago, quien venía de ganar la clasificación de la montaña en la Vuelta a España, dio batalla entre los hombres más fuertes que se presentaron en la exigente prueba, de 273,4 kilómetros en Montreal y más de 3.800 metros de desnivel acumulado.

Los otros corredores cafeteros, Harold Tejada, Sergio Higuita, Nairo Quintana que se despidió del ciclismo competitivo y Brandon Rivera, abandonaron la competencia.

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Al respecto de la carrera, Quintana se disculpó por no haber tenido un buen desempeño durante la carrera.}

“Estaré haciendo el Giro de la Emilia, que lo gané en el 2012, es una carrera muy especial para mí.

Espero allí finalizar un poco mejor que hoy. La verdad que el ritmo de carrera me hace falta, pero doy gracias a la Federación, al equipo, por esta oportunidad, por poder terminar compitiendo hasta esta altura de la temporada.

A todos los aficionados, a todos ustedes que estuvieron siempre al lado mío, acompañándome, apoyándome. Fue especial para mí y para todo mi país. Así que bueno, estaremos pensando en proyectos deportivos y seguramente en ayudar y promover el ciclismo de Latinoamérica. A todos, muchas gracias”, subrayó el dos veces subcampeón del Tour de Francia y campeón de la Vuelta a España y el Giro de Italia.

Brandon McNulty, corredor del UAE tomó el relevo de su compañero Tadej Pogačar, campeón en la edición anterior, y permitió al conjunto emiratí mantener el título mundial.

McNulty lanzó su movimiento decisivo a unos 31 kilómetros de meta y, aunque los perseguidores intentaron reaccionar, nadie consiguió neutralizarle. Por detrás, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Giulio Ciccone, Paul Seixas, Matteo Jorgenson e Isaac Del Toro protagonizaron una intensa batalla por las medallas.

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