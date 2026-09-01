Remco Evenepoel, tetracampeón del mundo de la contrarreloj individual

Madrid (Europa Press)

El belga Remco Evenepoel y la suiza Marlen Reusser se proclamaron campeones del mundo de contrarreloj en la primera prueba de los Mundiales de ciclismo en carretera que se disputa en Montreal (Canadá).

Fue el cuarto título consecutivo para el belga en la modalidad, tras haber ganado en 2023 Stirling, Escocia, en Zúrich, Suiza (2024), y Kigali, Ruanda 2025). Ahora en Montreal defendió nuevamente la corona.

Además, en 2022 fue campeón de la ruta en Australia y el año pasado, segundo.

Primero fue el turno de las mujeres, donde Marlen Reusser se enfundó el maillot arcoíris de campeona, por segundo año consecutivo, después de completar los 39,2 kilómetros del recorrido con un tiempo de 50:24.44 en línea de meta.

En la segunda posición finalizó la británica Zoe Bäckstedt, mientras que la alemana Franziska Koch completó el podio.

Relativa sorpresa fue ver a la belga Lotte Kopecky y a la neerlandesa Demi Vollering fuera del top 5 definitivo.

Luego llegó el turno de la CRI masculina, donde Evenepoel cumplió los pronósticos porque conquistó el título, cuarto consecutivo para su palmarés, gracias a su tiempo de 44:53.13 en la línea de meta.

La medalla de plata fue para el italiano Filippo Ganna y la de bronce se la colgó el prometedor francés Paul Seixas.

Le puede interesar: Egan Bernal se bajó de los Mundiales de Ruta ciclismo de Canadá

En cuanto a lo que fue la actuación de los pedalistas colombianos, el mejor clasificado en la prueba fue el antioqueño Walter Vargas, al ubicarse en la casilla a 3:48 del campeón.

Por otro lado, en el puesto 45 se encasilló, Brandon Rivera, a una diferencia de 6:17 de Evenepoel, siendo los dos únicos representantes que tuvo el ciclismo colombiano en esta competencia. El resto de la plantilla sigue reservada para la carrera de ruta el próximo domingo en el cierre de los Campeonatos Mundiales de ciclismo.

Hay que señalar que el único título mundial profesional que ha tenido Colombia fue en 2002, en Zolder, Bélgica, con Santiago Botero, al coronarse campeón de la CRI. De ello ya han pasado 24 años, y no se vislumbra en el camino un corredor que a futuro puede igualar esa gesta deportiva.

Era el favorito

Evenepoel fue el último de los 60 participantes (de 37 naciones) en salir bajo el sol de Montreal. No muy lejos de él, el sueco Jakob Söderqvist, ganador de la contrarreloj individual Sub-23 en 2025, tuvo un comienzo fulgurante, pero el belga, tres veces campeón mundial de élite de la UCI y vigente campeón mundial, inmediatamente impuso su dominio al marcar el mejor tiempo en cada punto de control.

Evenepoel tuvo tiempo suficiente para bajar el ritmo en la recta final y mostrar cuatro dedos para celebrar su cuarto triunfo al cruzar la meta en un tiempo de 44:53.13 (52,4 km/h).

“Es increíble”, dijo el belga. “Obviamente, el objetivo era venir y ganar aquí por cuarta vez consecutiva. Fue una gran motivación. Solo tengo que agradecer a todo el equipo que me rodeó por la preparación.

Le puede interesar: ¡Santiago Buitrago, campeón de la montaña! El colombiano aseguró el título en la etapa 20 de la Vuelta a España

Fue un circuito muy exigente, con un inicio y un final técnicos, además de una parte de mucha potencia en el medio. Estoy muy contento. Fue una experiencia maravillosa otra vez. Es un muy buen comienzo para el Mundial”.

Detrás de él, Söderqvist cayó al quinto puesto tras una caída en una curva. Ganna, campeón mundial de contrarreloj individual de la UCI en 2020 y 2021, fue subcampeón (+57''), repitiendo sus resultados de 2023 y 2024. El joven y prometedor Seixas impresionó al conseguir la medalla de bronce (+1:13) cuatro días antes de cumplir 20 años.

El belga Remco Evenepoel y la suiza Marlen Reusser se proclamaron campeones del mundo de contrarreloj en la primera prueba de los Mundiales de ciclismo en carretera que se disputa en Montreal (Canadá).

Primero fue el turno de las mujeres, donde Marlen Reusser se enfundó el maillot arcoíris de campeona, por segundo año consecutivo, después de completar los 39,2 kilómetros del recorrido con un tiempo de 50:24.44 en línea de meta.

En la segunda posición finalizó la británica Zoe Bäckstedt, mientras que la alemana Franziska Koch completó el podio.

Relativa sorpresa fue ver a la belga Lotte Kopecky y a la neerlandesa Demi Vollering fuera del top 5 definitivo.

Luego llegó el turno de la CRI masculina, donde Evenepoel cumplió los pronósticos porque conquistó el título, cuarto consecutivo para su palmarés, gracias a su tiempo de 44:53.13 en la línea de meta.

La medalla de plata fue para el italiano Filippo Ganna y la de bronce se la colgó el prometedor francés Paul Seixas.

En cuanto a lo que fue la actuación de los pedalistas colombianos, el mejor clasificado en la prueba fue el antioqueño Walter Vargas, al ubicarse en la casilla a 3:48 del campeón.

Por otro lado, en el puesto 45 se encasilló, Brandon Rivera, a una diferencia de 6:17 de Evenepoel, siendo los dos únicos representantes que tuvo el ciclismo colombiano en esta competencia. El resto de la plantilla sigue reservada para la carrera de ruta el próximo domingo en el cierre de los Campeonatos Mundiales de ciclismo.

Hay que señalar que el único título mundial profesional que ha tenido Colombia fue en 2002, en Zolder, Bélgica, con Santiago Botero, al coronarse campeón de la CRI. De ello ya han pasado 24 años, y no se vislumbra en el camino un corredor que a futuro puede igualar esa gesta deportiva.

Evenepoel fue el último de los 60 participantes (de 37 naciones) en salir bajo el sol de Montreal. No muy lejos de él, el sueco Jakob Söderqvist, ganador de la contrarreloj individual Sub-23 en 2025, tuvo un comienzo fulgurante, pero el belga, tres veces campeón mundial de élite de la UCI y vigente campeón mundial, inmediatamente impuso su dominio al marcar el mejor tiempo en cada punto de control.

Evenepoel tuvo tiempo suficiente para bajar el ritmo en la recta final y mostrar cuatro dedos para celebrar su cuarto triunfo al cruzar la meta en un tiempo de 44:53.13 (52,4 km/h).

“Es increíble”, dijo el belga. “Obviamente, el objetivo era venir y ganar aquí por cuarta vez consecutiva. Fue una gran motivación. Solo tengo que agradecer a todo el equipo que me rodeó por la preparación.

Fue un circuito muy exigente, con un inicio y un final técnicos, además de una parte de mucha potencia en el medio. Estoy muy contento. Fue una experiencia maravillosa otra vez. Es un muy buen comienzo para el Mundial”.

Detrás de él, Söderqvist cayó al quinto puesto tras una caída en una curva. Ganna, campeón mundial de contrarreloj individual de la UCI en 2020 y 2021, fue subcampeón (+57''), repitiendo sus resultados de 2023 y 2024. El joven y prometedor Seixas impresionó al conseguir la medalla de bronce (+1:13) cuatro días antes de cumplir 20 años.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .