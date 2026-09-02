España bicampeona del Mundial Sub-20 femenino, al vencer a Corea del Norte

Madrid (Europa Press)

La selección española femenina de fútbol conquistó este domingo el título de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, disputada en Polonia, gracias a su triunfo en la final por 4-3 en los penaltis ante Corea del Norte, tras el 0-0 del tiempo reglamentario y de la prórroga, y con Laia López como heroína de la 'Roja' por sus dos paradas durante la tanda.

Para las ibéricas fue su segundo título en la categoría, tras haber ganado en 2022 el primero en Costa Rica y ahora lo consigue en territorio europeo.

"Este equipo se lo merecía, el fútbol nos debía uno. También había entrenado los penaltis. Sabía que iba a parar más de uno. Mis compañeras confiaban en mí”, dijo emocionada la arquera campeona.

El sábado Italia y Colombia habían disputado el tercer puesto, donde las sudamericanas se impusieron 4-3, también por la vía de los penaltis, tras igualar 1-1.

En el Estadio Miejski de Lodz, y bajo el recuerdo de la final entre estas mismas selecciones en el Mundial Sub-17 del 2024, la 'Roja' pronto creó peligro por obra de Pau Comendador, con un tiro tapado en defensa por Pok-yong Jong y en el 8' con un cabezazo desviado de Alba Cerrato, quien al cuarto de hora tuvo otra ocasión delante de Ju-gyong Pak.

“No obstante, la portera la desbarató con su salida. En el minuto 18 llegó la réplica norcoreana, un disparo lejanísimo de Ok-i Pak tras ver adelantada a la guardameta rival Laia López, que por si acaso mandó el balón a córner. Aparte de eso, España no sufría hasta que en el 43' hubo un mal entendimiento atrás y Kyong Ho puso en apuros al equipo español.

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Después de ese susto y del descanso, la selección entrenada por David Aznar buscó el gol con una internada de Cerrato por la banda izquierda; pese a tener a Comendador en lugar franco para marcar, Cerrato ignoró el pase 'de la muerte' y definió con un derechazo que repelió la portera.

La misma Comendador generó otra oportunidad con un tiro de diestra desde fuera del área y en el 66' también Rosalía Domínguez incordió a la cancerbera asiática. De hecho, en el 77' evitó Ju-gyong Pak un golazo de Comendador en otro derechazo lejano, éste con bastante más puntería.

Las sustituciones sentaron mejor a Corea del Norte, como dejó claro Rim-jong Choe con un cabezazo en los minutos finales. Aun así, la zaga española contuvo esos coletazos de su adversario y el partido se fue a la prórroga, donde Marisa García tuvo la mejor ocasión para marcar tras recibir un pase picado, pisar área y estrellar su disparo en la portera.

De cara al desenlace, Corea del Norte achuchó mucho, pero sin premio, y el reloj del tiempo extra también se consumió. En la posterior tanda, Laia López paró a media altura los penaltis de Yon-a Choe en el segundo turno norcoreano y de Il-sim Pak en el quinto y último turno; por España marcaron Marisa García, Celia Segura, Carla Julià y Daniela Agote.

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