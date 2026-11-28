El elenco quindiano logró remontar en el partido de vuelta del Torneo, que se disputó en el estadio Centenario de Armenia. Boca Juniors de Cali empezó ganando el duelo que definía el campeón del rentado de segunda división de nuestro país.

Sin embargo, el elenco “milagro” logró el empate en el segundo tiempo y, con eso, se ratificó como el primer equipo que logró el ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano. ¿El motivo? Quindío ganó el torneo del segundo semestre del año y, al mismo tiempo, terminó primero en la reclasificación.

Lea: Colombia enfrentará a Egipto en los dieciseisavos del Mundial Sub-17 tras caer ante Serbia

Los cuyabros, dirigidos por Harold Rivera, completaron 80 puntos en la tabla general del año gracias a los 23 partidos que ganaron y los once que empataron durante toda la temporada, en la que disputaron 44 encuentros.

¿Cómo se define el otro cupo a primera división?

Ya están definidos los dos equipos que bajarán a segunda división en 2027. Jaguares de Córdoba, que logró el ascenso en noviembre del 2025, perdió la categoría después de no tener buenos torneos durante el 2026 en la primera división del balompié criollo. Lo mismo ocurrió con el Boyacá Chicó de Tunja.

Ingrese: El ciclista ocañero Johan Bacca se coronó en la contrarreloj individual de los Juegos Intercolegiados 2026

Uno de los cupos le quedó a Quindío, uno de los equipos tradicionales del balompié nacional. El otro saldrá de un final que disputarán Envigado F.C., campeón del primer semestre en el balompié local, y el Real Cartagena, que finalizó mejor ubica en la tabla de reclasificación en el año.

Aunque parezca un enredo, así es la norma de la segunda división del fútbol criollo. Envigado, que levantó el título del Torneo en junio, no logró el ascenso directo porque quedó tercero en la reclasificación: finalizó con 72 puntos sumados y una diferencia de gol de +20.

Entre tanto, Real Cartagena, que no ganó ninguno de los dos torneos, pero fue uno de los clubes más regulares en todo el año y, además de sumar 72 puntos –los mismos que Envigado–, resultó con una diferencia de gol de +23. Sí: por tres anotaciones más el elenco cartagenero se ganó la posibilidad de jugar una final contra el cuadro antioqueño y los privó de subir de manera directa.

Con información de El Colombiano.