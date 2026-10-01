El Barça y Real Madrid se baten en duelo con sus grandes estrellas

El clásico entre el FC Barcelona (27 puntos, líder) y el Real Madrid (21 puntos, tercero), que se disputará este domingo a las 2:00 p.m. en el Spotify Camp Nou, será trascendental en la lucha por LaLiga 2026-2027. En el duelo, las dos grandes figuras de ambos equipos tendrán un papel protagonista: el extremo español Lamine Yamal, por los azulgranas, y el delantero francés Kylian Mbappé, por los merengues.

Ambos son dos de los jugadores con mayor producción ofensiva del mundo y acaparan los focos a pocas horas de que se dé a conocer el ganador del Balón de Oro, premio para el que uno de ellos figura entre los candidatos.

En partidos de esta envergadura, los detalles adquieren una dimensión aún mayor, y es ahí donde las estrellas entran en juego para definir los encuentros.

Por ello, Yamal y Mbappé concentran gran parte de la atención, pues atraviesan un gran momento: ambos han generado cinco goles en sus últimos tres partidos.

Los dos internacionales destacan por su producción ofensiva esta temporada. De hecho, el extremo español ocupa el primer puesto de este ranquin, con 20 participaciones directas en goles (10 tantos y 10 asistencias), mientras que el francés suma 12 goles y tres asistencias, por detrás del inglés Harry Kane y de Raphinha, ambos con 17 participaciones.

En LaLiga, Lamine Yamal ha marcado ocho goles y ha dado seis asistencias. El '10' del Barça promedia 72 acciones por partido y entrega casi cuatro pases clave por encuentro (3,7), es decir, aquellos que generan un remate de un compañero.

Es el motor ofensivo del Barcelona: buena parte del peligro azulgrana pasa por sus botas, como lo demuestran las 14 grandes ocasiones de gol que ha creado.

Además, ofrece soluciones individuales en el uno contra uno. Es el futbolista que más regates ha completado en las nueve jornadas disputadas de LaLiga, con un total de 36, es decir, cuatro por partido y un acierto del 60 %. En defensa, promedia 2,1 balones recuperados por encuentro, una cifra inferior a los 3,5 con los que terminó la temporada pasada.

Un dato significativo del peso y el momento que atraviesa Yamal es que solo ha fallado cuatro ocasiones claras en lo que va del campeonato, una muestra de su efectividad de cara al arco.

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Mbappé, otra máquina

Ahora, Yamal se medirá al Real Madrid, equipo al que le ha marcado tres goles en seis enfrentamientos en todas las competiciones. Sin embargo, su último tanto ante los blancos llegó en mayo de 2025, y no marcó en los tres duelos disputados el año pasado, uno de los cuales se perdió por lesión.

Precisamente, en la estadística de ocasiones claras falladas, Mbappé sale perdiendo en este duelo de atacantes, pues el francés ha errado un total de 12.

El jugador de Bondy ha estado menos acertado, y el partido de Liga ante el Villarreal fue el mejor ejemplo: remató en tres ocasiones y las tres fueron oportunidades claras que terminaron desperdiciadas.

Mbappé supera ligeramente a Yamal en remates por partido, con 5,4 intentos, tres de ellos a puerta, frente a los 5,3 del español. Además, ha marcado nueve goles, uno más que el extremo azulgrana.

Sin embargo, su condición de delantero centro y principal referencia ofensiva del conjunto blanco hace que participe menos en la generación de juego.

Así, el madridista realiza 54 acciones por partido, casi 20 menos que Yamal. También es menos asociativo y destaca, fundamentalmente, por su capacidad para definir. Por eso, promedia 1,4 pases clave por encuentro, casi tres menos que el jugador azulgrana.

En el regate, sin embargo, está a la altura de su rival: ocupa el segundo puesto del ranquin de la competición, con 33 regates completados.

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Mbappé llega tras marcarle al AS Roma, al Sevilla —al que le anotó un doblete— y al RB Leipzig. Además, parece tenerle tomada la medida al Barcelona, al que se ha enfrentado en una decena de ocasiones con las camisetas del Paris Saint-Germain y del Real Madrid.

En total, suma 12 goles contra el conjunto azulgrana, seis de ellos como jugador del equipo merengue. Entre sus actuaciones más destacadas figura un triplete en mayo de 2025 en el Camp Nou, escenario del clásico de este domingo.

Será un nuevo capítulo en el pulso entre ambos, que se han enfrentado en 11 ocasiones a nivel personal. Siete de esos duelos han sido defendiendo las camisetas del Real Madrid y del FC Barcelona, incluido el de este domingo; dos, en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el PSG y el Barça, y los tres restantes, con Francia y España como protagonistas.

En esos enfrentamientos, Yamal domina el balance con nueve victorias frente a dos de Mbappé.

Las dos únicas derrotas del español ante el francés se produjeron en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2023-2024, cuando el PSG eliminó al Barcelona. El otro triunfo madridista llegó en el clásico de la temporada pasada en el Santiago Bernabéu, que terminó 2-1 y en el que Mbappé marcó un gol, pero también falló un penalti.

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