El semillero de yudocas de Norte se gozaron el campamento de talentos en Bogotá

Por estos días, en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, se lleva a cabo el Encuentro Nacional de la Escuela de Talentos de Judo, con la participación de 76 niños procedentes de cinco departamentos: Norte de Santander, Quindío, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.

El evento, organizado por el Ministerio del Deporte, busca consolidar la nueva reserva del deporte colombiano. Los deportistas nortesantandereanos no solo han perfeccionado sus técnicas en esta disciplina, sino que también han disfrutado de diversas actividades formativas.

Los jóvenes yudocas recibieron la visita de la vallecaucana Yuri Alvear Orejuela, múltiple campeona mundial y doble medallista olímpica.

Durante la jornada, los deportistas asistieron a una sesión introductoria de Ne Waza (técnicas de lucha en el suelo y agarre) y recibieron lecciones sobre técnicas de inmovilización como Yoko Shiho Gatame, Keza Gatame y Tate Shiho Gatame. El cronograma incluyó también el aprendizaje de salidas de inmovilización y los contraataques Uki Waza y O Soto Gaeshi.

Alvear compartió con los asistentes y, mediante un conversatorio, expresó su alegría por el desarrollo del programa, destacando los valores que el deporte imparte para la vida cotidiana.

"Es una experiencia maravillosa, muy bonita, y estoy muy contenta de estar aquí. Espero que cada uno de ustedes aproveche al máximo este tiempo en el encuentro nacional, porque están aprendiendo y conociendo diferentes culturas", destacó la referente nacional.

Le puede interesar: Norte de Santander cerró su participación en el Interligas de yudo con cuatro medallas

La medallista abordó temáticas deportivas, consejos y experiencias de su carrera. Con sinceridad, recordó que su camino también comenzó con un cinturón blanco y una maleta llena de sueños, donde la disciplina y el esfuerzo resultaron determinantes frente a los desafíos.

"Yo no empecé mi carrera ganando; de hecho, empecé perdiendo. Es muy importante aprender a gestionar esos momentos, porque es un proceso largo. Al principio siempre va a ser así, pero hay que ser persistentes y resilientes para continuar con la práctica deportiva", mencionó Alvear.

Cucuteños motivados

Durante la actividad, Alvear exhibió las medallas obtenidas en el Campeonato Mundial de Judo de Río 2013 (oro) y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (bronce).

"¿Cuántos quieren ser campeones del mundo? En los momentos en que no nos queremos levantar o sentimos pereza, debemos recordar adónde queremos llegar. Hay que recordar que queremos evolucionar en nuestra disciplina y valorar el camino recorrido gracias a nuestro esfuerzo", afirmó.

José David Raya, integrante de la Escuela de Talentos de Cúcuta, expresó su entusiasmo tras el encuentro "Me gustó la charla. Su historia me motivó mucho y me alegró que viniera. Fue increíble que nos acompañara".

Le puede interesar: ¡Histórico! Norte de Santander domina la categoría junior del Nacional de Yudo con tres medallas

Por su parte, la también cucuteña Dulce Solano resaltó el impacto de la experiencia "conocer a una deportista de ese nivel me dejó muy sorprendida. Me siento muy bien en este espacio de entrenamiento y me marcó mucho lo que dijo sobre no rendirse".

El evento concluyó sus jornadas con sesiones de combate libre en la mañana, actividades recreativas en las instalaciones del CAR por la tarde y una socialización final entre los entrenadores de las escuelas participantes.

*Con información del COC.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .