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¡Golpe al campeón! Lens vence al PSG y conquista la Supercopa de Francia
Un gol marcó la diferencia ante el bicampeón de la Champions, que también venía de conquistar la liga francesa.
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omarromero
El RC Lens le puso tatequieto al flamante bicampeón de la Champions, y de la Liga francesa.
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Domingo, 16 de Agosto de 2026

Resumen de Agencias

Florian Thauvin marcó un gol decisivo en la primera parte, dando la gran sorpresa al Lens al derrotar al Paris Saint-Germain por 1-0 en el Trofeo de Campeones este domingo.

A pesar de quedarse con diez hombres justo antes del descanso, los locales defendieron heroicamente para frustrar al equipo de Luis Enrique y conseguir el primer título nacional de la temporada ante una afición apasionada.

El gol recompensó la agresividad del Lens y puso de manifiesto las debilidades defensivas de la zaga del PSG.

Enrique vio cómo sus jugadores sufrían para hacer frente a la intensidad del partido, generando apenas algunas ocasiones de gol a través de Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia, mientras los locales dominaban con comodidad el ritmo de los primeros compases.

Con la Supercopa de Europa todavía fresca en la memoria, el PSG no pudo completar su semana fantástica y dejó escapar el Trophée des Champions ante un Lens que sacó a relucir su estilo ultracompetitivo.

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Un tanto de Thauvin encarriló el duelo para 'Les Sang et Or', pero la expulsión de Antonio al borde del descanso complicó el panorama. Con uno más, el PSG multiplicó su dominio y controló el choque en busca de la remontada, pero la férrea defensa del Lens terminó por certificar la primera sorpresa del curso en el fútbol galo.

El Lens tras conquistar la última Copa de Francia, alargó su gran momento con la Supercopa en una nueva muestra de competitividad. Sin tanto nombre como el Marsella, se ha establecido como la única alternativa seria al dominio del Paris Saint-Germain y lo de hoy lo confirma.

Por su parte el París SG: pese a merecerlo por números, los parisinos se quedaron sin premio. Ni las entradas desde el banquillo de Dembélé, Fabián o Nuno Mendes (que acabó expulsado) cambiaron el sino del choque.

Doué, una vez más, fue el hombre más peligroso, con un disparo a la madera en el añadido del primer tiempo y un tanto anulado en el 76'. Primera final perdida por Luis Enrique con los galos.

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