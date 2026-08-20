La Selección Colombia confirma triple fecha amistosa ante México, Paraguay y Perú en Estados Unidos

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó de manera oficial el calendario de partidos que disputará la Selección Colombia Masculina de Mayores en la próxima ventana internacional FIFA, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. El combinado nacional afrontará una exigente triple fecha de encuentros amistosos en territorio estadounidense ante sus similares de México, Paraguay y Perú, servibles como preparación para sus próximos retos competitivos.

Esta es la fecha de los partidos de la Selección Colombia

El camino de ‘La Sele’ arrancará el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, donde se medirá ante México en un duelo con horario aún por definir. El antecedente más reciente favorece a los colombianos, quienes se impusieron con un contundente 4-0 en octubre de 2025 en Arlington, Texas. Las entradas para este primer compromiso ya se encuentran disponibles para el público general a través de la plataforma SomosLocales.

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El segundo examen de la gira será el viernes 2 de octubre a las 7:00 p.m. (hora colombiana) frente a Paraguay, en el Ports Illustrated Stadium de New Jersey.

La última vez que ambas escuadras se cruzaron fue en marzo de 2025, sellando un empate 2-2 en Barranquilla.

Finalmente, la Tricolor cerrará su participación el martes 6 de octubre a las 6:45 p.m. ante Perú en el nuevo estadio del Inter de Miami. El antecedente previo ante los incas registra un 0-0 disputado en junio de 2025 por las Eliminatorias Mundialistas.

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Para los duelos ante Paraguay y Perú, la boletería se comercializará mediante el sistema Ticketmaster. Respecto al proceso de acreditación para los medios de comunicación interesados en cubrir la gira, la FCF informó que los requisitos y fechas de apertura se comunicarán oportunamente por sus canales oficiales.

Tomado de El Universal

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