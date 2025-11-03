Lando Norris consigue en Hungaroring su primera 'pole' como campeón del mundo

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) ha logrado este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, undécima cita del Campeonato del Mundo, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) saldrán desde la parrilla dominical, respectivamente, decimosexto y decimoctavo.

En Hungaroring, el vigente campeón Lando Norris dominó desde la Q1, liderando la tabla de tiempos con una vuelta en 1:18.277. Con respecto a los españoles, Sainz solo fue capaz de rodar en 1:20.621 y quedó eliminado, junto al inglés Oliver Bearman (Haas), el tailandés Alexander Albon (Williams), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y los dos coches Cadillac, del finlandés Valtteri Bottas y del mexicano Sergio Pérez.

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Alonso, en cambio, hizo su mejor vuelta en 1:20.126 y se metió en la Q2 de forma sorprendente. Ya en esa segunda tanda clasificatoria, apretó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) haciendo 1:18.178 y un poco más tarde lo mejoraron el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) con 1:17.931 y el francés Isack Hadjar (Red Bull) con 1:17.872, a la espera de Norris.

Desde que se proclamase campeón del mundo en 2025, Norris aún no había logrado ninguna 'pole' y en este circuito demostró ir en serio con neumáticos nuevos, pues hizo 1:17.456. Se quedaron sin pasar a la Q3 el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el francés Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), el francés Esteban Ocon (Haas) y Fernando Alonso.

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El público subió decibelios en la Q3, donde el primer 'gallito' raudo fue Norris (1:17.320), seguido de un Hamilton que acarició la 'pole' con 1:17.219 hasta que su compatriota se la quitó con reloj a cero; 1:17.207 logró el campeón defensor para salir el domingo desde la posición de privilegio, relegando al heptacampeón al segundo puesto.

Tercero arrancará Charles Leclerc (Ferrari), con Antonelli justo a su lado; quinto empezará el australiano Oscar Piastri (McLaren), con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) a su lado; séptimo comenzará este Gran Premio el inglés George Russell (Mercedes), con Isack Hadjar (Red Bull) a su lado; y noveno estará Arvid Lindblad (Racing Bulls), con el alemán Nico Hülkenberg (Audi) completando las diez primeras posiciones de la parrilla.

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