Vuelta a España: Trochon sorprendió en una décima etapa sin cambios en la general

En cuanto a la clasificación general, Mas y el resto de favoritos entraron en línea de meta con el gran grupo, aunque al balear se le vio demasiado solo y desprotegido en los kilómetros finales de la etapa. A pesar de ello, pudo superar el día sin dificultad y vestirá por tercer día consecutivo el maillot rojo en la etapa 11 de la carrera, entre Cartagena y Lorca, de 153,8 kilómetros y solo un puerto de tercera categoría, lo que hace que pueda tener un desenlace al sprint.

Una etapa sorpresiva

La etapa estaba marcada para los sprinters desde que se dio a conocer el recorrido de la carrera, pero eso no iba a impedir que hubiera corredores dispuestos a echarle un pulso al pelotón. Con esa idea saltaron en los primeros kilómetros Enzo Paleni (Groupama-FDJ United), Michael Gogl (Alpecin-Premier Tech), Jasha Sütterlin (Jayco AlUla), Fabian Weiss (Tudor), Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet-BH) e Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), a los que se sumó Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) en el kilómetro 22 de etapa.

Un grupo de seis corredores que llegó a acumular hasta más de dos minutos de distancia con respecto al gran grupo, pero la fuerza del pelotón les fue arrebatando poco a poco sus mínimas opciones de triunfo de etapa. Y es que, el último de los tres puertos de tercera categoría, el de Socovos, sería el final de la escapada del día.

Los ataques constantes en un pelotón comandado por el Visma Lease a Bike, que pensaba en la victoria de etapa de Matthew Brennan y Wout van Aert, acabaron por dilapidar la ventaja de la cabeza de carrera, siendo Dversnes y Elosegui los últimos en ser cazados, a unos 6 kilómetros de meta. Una neutralización de la escapada que trajo consigo numerosos intentos de ataques en solitario, aunque ninguno de ellos fructíferos.

El último de ellos llegaría a 700 metros para el final. Fedorov y Azparren lanzaron un ataque que alteró el orden de la cabeza del pelotón. Y a punto estarían de llegar a la línea de mete, pero a 150 metros, el sprint, ya lanzado por detrás, acabaría absorbiéndoles. Una llegada masiva caótica y sin ningún equipo controlándola en la que la sorpresa la daría Tronchon, consiguiendo su primera victoria en una grande.

General

1. Enric Mas (Movistar) 32:41:44”

2. Primoz Roglic (RB Bora) 1:18”

3. Félix Gall (Decathlon) 1:39

8. Harold Tejada (Astana) 4:39”

17. Juan Rodríguez (EF) 16:54”

26. Santiago Buitrago (Bahrain) 41:12”

111. Iván Sosa (Kern Pharma) 1:39:47”

152. Guillermo Martínez (Picnic) 2:08:16”

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .