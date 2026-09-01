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Vuelta a España: Trochon sorprendió en una décima etapa sin cambios en la general
El colombiano Santiago Buitrago sigue como líder de la clasificación de montaña.
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gcontreras
Trochon, Vuelta a España 2026.
Europa Pres
Europa Press
Martes, 1 de Septiembre de 2026

El ciclista francés Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United), de manera sorprendente, ganó al sprint en la etapa 10 de la Vuelta a España 2026, de 184.7 kilómetros de recorrido entre Alcaraz y Elche de la Sierra, una jornada en la que el español Enric Mas (Movistar Team) mantuvo el maillot de líder de la carrera sin ceder tiempo con respecto a sus rivales.

En la clasificación de la montaña, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) conservó el liderato y el mejor de los cafeteros sigue siendo Harold Tejada (Astana) en el octavo lugar a 4:39”.

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"Pensábamos que iba a ser duro para la fuga, al final la fuga se fue rápido pero inmediatamente el equipo Visma-Lease a Bike y el Cofidis pusieron un ritmo que en el grupo no se estaba para nada cómodo. Se hizo una etapa que… que van a doler las piernas, un buen regreso para La Vuelta. A veces cuesta volver a coger el ritmo, pero con etapas como hoy lo coges rápido”, comentó Buitrago.

Tronchon dio la sorpresa ganándole a los mejores sprinters de la carrera en un final descontrolado en la localidad albaceteña de Elche de la Sierra. Un ataque dentro del último kilómetro de Yevgueni Fedorov (XDS Astana Team) y Xabier Mikel Azparren (Pinarello 36.5) pusieron en jaque al pelotón, que se desorganizó. Ahí, el ciclista del Grupama fue el más inteligente y el más fuerte para hacerse con la victoria en el sprint final.

En cuanto a la clasificación general, Mas y el resto de favoritos entraron en línea de meta con el gran grupo, aunque al balear se le vio demasiado solo y desprotegido en los kilómetros finales de la etapa. A pesar de ello, pudo superar el día sin dificultad y vestirá por tercer día consecutivo el maillot rojo en la etapa 11 de la carrera, entre Cartagena y Lorca, de 153,8 kilómetros y solo un puerto de tercera categoría, lo que hace que pueda tener un desenlace al sprint.

Una etapa sorpresiva

La etapa estaba marcada para los sprinters desde que se dio a conocer el recorrido de la carrera, pero eso no iba a impedir que hubiera corredores dispuestos a echarle un pulso al pelotón. Con esa idea saltaron en los primeros kilómetros Enzo Paleni (Groupama-FDJ United), Michael Gogl (Alpecin-Premier Tech), Jasha Sütterlin (Jayco AlUla), Fabian Weiss (Tudor), Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet-BH) e Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), a los que se sumó Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) en el kilómetro 22 de etapa.

Un grupo de seis corredores que llegó a acumular hasta más de dos minutos de distancia con respecto al gran grupo, pero la fuerza del pelotón les fue arrebatando poco a poco sus mínimas opciones de triunfo de etapa. Y es que, el último de los tres puertos de tercera categoría, el de Socovos, sería el final de la escapada del día.

Los ataques constantes en un pelotón comandado por el Visma Lease a Bike, que pensaba en la victoria de etapa de Matthew Brennan y Wout van Aert, acabaron por dilapidar la ventaja de la cabeza de carrera, siendo Dversnes y Elosegui los últimos en ser cazados, a unos 6 kilómetros de meta. Una neutralización de la escapada que trajo consigo numerosos intentos de ataques en solitario, aunque ninguno de ellos fructíferos.

El último de ellos llegaría a 700 metros para el final. Fedorov y Azparren lanzaron un ataque que alteró el orden de la cabeza del pelotón. Y a punto estarían de llegar a la línea de mete, pero a 150 metros, el sprint, ya lanzado por detrás, acabaría absorbiéndoles. Una llegada masiva caótica y sin ningún equipo controlándola en la que la sorpresa la daría Tronchon, consiguiendo su primera victoria en una grande.

General

1. Enric Mas (Movistar)           32:41:44”

2. Primoz Roglic (RB Bora)     1:18”

3. Félix Gall (Decathlon)         1:39

8. Harold Tejada (Astana)        4:39”

17. Juan Rodríguez (EF)          16:54”

26. Santiago Buitrago (Bahrain)           41:12”

111. Iván Sosa (Kern Pharma)             1:39:47”

152. Guillermo Martínez (Picnic)         2:08:16”

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