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Cúcuta albergó con éxito el Top Ranking Nacional de Judo y aseguró sede para 2027
La delegación de Norte de Santander logró seis medallas de oro y dos de plata.
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Delegación de judo. Foto: Liga de judo de Norte de Santander
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Lunes, 31 de Agosto de 2026

Cúcuta sirvió como sede del segundo campeonato Top Ranking Nacional de judo en 2026, organizado por la Federación Colombiana de Judo, con la misión de buscar los mejores deportistas para integrar el equipo nacional.

El certamen, que es uno de los que más puntos da en el calendario de esta disciplina para el escalafón nacional, citó a los mejores 10 judocas de cada categoría por departamento.

La delegación de Norte de Santander, dirigida por la sensei Valentina Rubio y apoyada por un grupo interdisciplinar, logró un total de ocho medallas seis de las cuales fueron de oro y dos más de plata. Los campeones fueron Felipe Villamizar (Prejuvenil B), Guadalupe Mesa (Prejuvenil A), Dulce Solano (Prejuvenil A), Laura Díaz (Prejuvenil A), Milagros Moncada (Prejuvenil A), Erick Mesa (Prejuvenil A) y los subcampeonatos de Martín Mesa (Juvenil) y Adriana Vecino (Prejuvenil B).

Lea aquí: Futbolistas colombianos se reportaron con goles en el fútbol internacional

Johana Orozco, presidenta de la  Liga de Judo de Norte de Santander y además pionera de la participación femenina colombiana en los Juegos Olímpicos, destacó la importancia de que la ciudad haya acogido este evento y poder desarrollar en simultaneo un Campamento Binacional gracias a la participación de una delegación de Táchira.

“Nos sentimos muy contentos de devolverles ese favor a la delegación de Táchira porque en el pasado nos han permitido entrenar allá y siempre han estado de puertas abiertas. Para Colombia es importantísimo tener este roce internacional”, resaltó Orozco, en diálogo con La Opinión.

En el Top Ranking participaron 68 deportistas de las ligas de Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Bogotá, César, Tolima, Meta y Atlántico. En el Binacional un total de 145 judocas.

Cúcuta, proyectada para más eventos

La sede fue el coliseo del colegio municipal María Concepción Loperena, al que se le instaló el antiguo maderamen de la Toto Hernández.

El presidente de la Federación Colombiana de Judo, Wilson Figueroa, se comprometió a que partir de 2027, Cúcuta será sede del campeonato nacional en las categorías infantiles y juveniles, y así mismo se tendrán cinco días más de campamento binacional.

El evento fue dirigido por Alejandra Montañez, gerente de la Liga, y además del interés de deportivo también se buscó fortalecer a la reactivación económica de la ciudad con la llegada de los deportistas y entrenadores.

Asimismo, el certamen fue apoyado por Indenorte, Gobernación de Norte de Santander, Alcaldía de Cúcuta e IMRD Cúcuta, entidades que por tercer año consecutivo permiten el desarrollo de eventos de judo en la ciudad tras previamente impulsar un Sudamericano y un Top Ranking Mayores.

Redacción: Joseph Delgado/ Practicante de periodismo

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