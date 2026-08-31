Cúcuta albergó con éxito el Top Ranking Nacional de Judo y aseguró sede para 2027

Cúcuta sirvió como sede del segundo campeonato Top Ranking Nacional de judo en 2026, organizado por la Federación Colombiana de Judo, con la misión de buscar los mejores deportistas para integrar el equipo nacional.

El certamen, que es uno de los que más puntos da en el calendario de esta disciplina para el escalafón nacional, citó a los mejores 10 judocas de cada categoría por departamento.

La delegación de Norte de Santander, dirigida por la sensei Valentina Rubio y apoyada por un grupo interdisciplinar, logró un total de ocho medallas seis de las cuales fueron de oro y dos más de plata. Los campeones fueron Felipe Villamizar (Prejuvenil B), Guadalupe Mesa (Prejuvenil A), Dulce Solano (Prejuvenil A), Laura Díaz (Prejuvenil A), Milagros Moncada (Prejuvenil A), Erick Mesa (Prejuvenil A) y los subcampeonatos de Martín Mesa (Juvenil) y Adriana Vecino (Prejuvenil B).

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Johana Orozco, presidenta de la Liga de Judo de Norte de Santander y además pionera de la participación femenina colombiana en los Juegos Olímpicos, destacó la importancia de que la ciudad haya acogido este evento y poder desarrollar en simultaneo un Campamento Binacional gracias a la participación de una delegación de Táchira.

“Nos sentimos muy contentos de devolverles ese favor a la delegación de Táchira porque en el pasado nos han permitido entrenar allá y siempre han estado de puertas abiertas. Para Colombia es importantísimo tener este roce internacional”, resaltó Orozco, en diálogo con La Opinión.

En el Top Ranking participaron 68 deportistas de las ligas de Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Bogotá, César, Tolima, Meta y Atlántico. En el Binacional un total de 145 judocas.