Futbolistas colombianos se reportaron con goles en el fútbol internacional

Los jugadores cafeteros tuvieron grandes desempeños en sus clubes durante el fin de semana por las diferentes ligas del mundo. Entre goles y el debut oficial de Jhon Lucumí en la Juventus de Italia, los futbolistas nacionales apuntan a ser protagonistas durante toda la temporada.

Kevin Viveros y Jorge Carrascal, figuras claves en Brasil

El jugador del Athletico Paranaense, Kevin Viveros, convirtió de penalti al minuto 95 del partido para sellar el empate de su equipo 3-3 frente al Fluminense de los colombianos Julián Millán y Kevin Serna. El nacido en Buenaventura se ubica como el máximo artillero de la liga con 17 anotaciones en 24 partidos disputados en este curso.

De lado del Flamengo, Jorge Carrascal marcó un tanto y entregó una asistencia en la victoria de su club 3-0 contra el Palmeiras del cafetero Jhon Arias. El cartagenero suma 5 goles y 5 asistencias en lo que va de certamen (uno de ellos por el campeonato carioca) y en sus dos temporadas con el cuadro brasileño registra 8 tantos y 13 asistencias.

Campaz deja su huella en Argentina y Ditta festeja en México

En Argentina, Jáminton Campaz anotó el único gol de Rosario Central en la caída que sufrieron ante Gimnasia y Esgrima de La Plata del arquero colombiano Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y del mediocampista Juan Pérez. El oriundo de Tumaco acumula más de 100 partidos con el conjunto de Rosario registrando 23 anotaciones y 17 asistencias.

En México, Willer Ditta convirtió en la victoria 3-0 del Cruz Azul frente al Necaxa de los cafeteros Juan Torres, Kevin Rosero y Juan Valencia. El defensa central nacido en La Jagua de Ibirico, Cesar pelea por continuar en la Selección Colombia.

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Cafeteros protagonistas en Europa

En la segunda división del fútbol español, Yáser Asprilla brilló con en la goleada 5-2 del Girona ante UD Las Palmas. En las primeras tres jornadas de la liga, el chocoano suma tres anotaciones para su equipo.

Los centrales titulares del combinado nacional, Davinson Sánchez y Jhon Lucumí también tuvieron acción en el continente europeo. En Turquía, Davinson referente del Galatasaray, anotó un gol para la victoria contra el Göztepe. Mientras tanto, Lucumí debutó oficialmente con la Juventus ante el Parma, el defensa fue titular y disputó 75 minutos del encuentro.

Estos rendimientos se suman a las actuaciones de viernes y sábado de Luis Díaz, Luis Suárez y Camilo Durán quienes marcaron en las victorias del Bayern Múnich en Alemania, Sporting de Lisboa en Portugal y Celtic en Escocia.

Redacción: Joseph Delgado/ Practicante de periodismo

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