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Confío mucho en este grupo de futbolistas: Nicolás Chiesa, luego de caída del Cúcuta Deportivo en Ibagué
El técnico argentino registra dos victorias, un empate y una derrota en los cuatro duelos que ha dirigido al Cúcuta Deportivo.
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gcontreras
Cúcuta Deportivo vs. Tolima 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 1 de Septiembre de 2026

Después de sumar siete puntos de nueve posibles, Cúcuta Deportivo fue derrotado por Deportes Tolima, la noche del lunes, en la octava fecha de la Liga II-2026 con marcador de 2-1 en un solitario estadio Manuel Murillo Toro.

El cuadro ibaguereño se llevó la victoria en un compromiso de pocas opciones de gol, friccionado y en el que el rojinegro no contó con Jaime Andrés Peralta, delantero que negocia su salida del club desde el pasado viernes.

Los goles de la victoria del pijao fueron decretados por el cucuteño Luis ‘Niche’ Sánchez (47’) y Kelvin Flórez (69’), mientras que por el motilón descontó Gustavo Torres (90’).

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“El equipo hizo un gran partido. Seguramente en los goles podíamos haber hecho algo mayor porque trabajamos la fase defensiva. Nos plantamos de igual a igual contra un equipo que ha jugado los octavos de Copa Libertadores, que tiene trabajo, tiempo. Nosotros llevamos 15 días, hay una diferencia”, aseguró el técnico Nicolás Chiesa.

El estratega argentino siguió apostando por su línea de cinco en fase defensiva y optó por variar en el frente con Marlon Carabalí y Jhonathan Agudelo por Lucas Ríos y Peralta.

Chiesa, convencido

En el primer tiempo, Cúcuta no disparó en alguna ocasión al arco, pero sí estuvo bien organizado en defensa, dejando pocos espacios y pasando solo sustos con un palo de Anderson Angulo y un remate lejano de Junior Hernández que bien atajó Federico Abadía.

Lesionado, Diego Calcaterra tuvo que ser sustituido por Leison Ochoa para encarar la parte complementaria. El defensor rosariense no entró del todo bien y se vio comprometido en la acción del primer gol.

El tanto surgió de un balón lejano enviado por Homer Martínez para Edward López, quien le ganó la espalda a Mauricio Duarte y envió un centro de primera que no logró ser despejado por Ochoa, y, tomando el rebote, Sánchez definió con su diestra abriendo el pie dentro del área a la altura del penal.

Cúcuta vs Tolima

El fronterizo tuvo una reacción con dos ataques desde los costados. En el primero, Duarte le envió un centro a Carabalí que no pudo conectar y en el segundo, Ochoa le sirvió otro balón al extremo que remató, pero no pudo celebrar tras una gran atajada de Neto Volpi.

En medio de ello, Tolima propinó otro golpe. Al 69, aprovechando un vacío por derecha dejado por Joao Abonía, Kelvin Flórez anotó al recibir un pase entre líneas.

Gustavo Torres y Jesús Díaz ingresaron, pero poco peso hicieron en el frente de ataque viéndoseles, a ambos, lentos y sin capacidad de sorprender a la defensa del vinotinto y oro.

El más animado fue el lateral izquierdo Kevin Tamayo, quien asistió a Torres en el descuento conseguido al 90’. El atacante tuvo la frialdad para picársela a Volpi.

“No existen excusas, lo hemos dado todo. El equipo se repuso a los golpes con fútbol, juego, garra y corazón peleando hasta el último segundo. Estoy más convencido que este es el camino. Agradecido. Hay mucho para trabajar y mejorar”, comentó Chiesa.

Por lo mostrado en el Manuel Murillo Toro, donde Cúcuta no pudo fluir en las acciones ofensivas, Chiesa señaló que confía en que se encontrarán los caminos.

“No me preocupa, me ocupa trabajar para buscar soluciones. Confío muchísimo en este grupo de futbolistas que sé que darán alegría a la hinchada de Cúcuta. Hemos trabajado mucho en lo anímico, en la conexión con el grupo para que se entienda el mensaje. Vamos por buen camino trabajando con humildad”,  aseguró.

‘Peralta es pasado’

Ante la ausencia de Peralta, notoria en la capital de Tolima, el timonel señaló que no hablarán sobre ello.

“Hoy no es más parte del grupo, desde hace unos días, por una decisión de él. Respetamos la decisión y por eso no opinamos, no comentamos. Nosotros comentamos y le damos mucha importancia y valor a Agudelo, Torres, Rodríguez, Díaz, Carabalí, Berdugo, a los que tenemos, sé que nos van a ayudar mucho. Peralta es pasado, el presente y futuro son todos los que nombre y otros más”, expresó el director técnico.

La situación con el atacante cucuteño no es del todo clara y aún se definen términos para su salida de la institución.

Apretados en el descenso

El resultado apretó al fronterizo en la tabla del descenso manteniendo el mismo promedio con Jaguares de Córdoba (0.92), que tiene un partido menos (ante Santa Fe), y superando a Boyacá Chicó (0.88), con dos juegos pendientes (Nacional y Alianza FC).

La siguiente presentación del motilón será el sábado en el General Santander enfrentándose con Deportivo Pasto, a partir de las 6:10 p.m. Jaguares chocará ese mismo día con Junior en Barranquilla y Chicó recibirá a Once Caldas.

Síntesis: 

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jeison Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Santiago Guzmán, Homer Martínez (Jherson Mosquera, 66’); Edward López, Luis Sánchez (Ever Valencia, 66’), Kelvin Flórez (Jorge Cabezas, 79’); Adrián Parra.

Goles: Luis Sánchez (47’) y Kelvin Flórez (69’).

Expulsado: Jherson Mosquera (87’).

DT: Sebastián Olivares.

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Gustavo Torres, 71’), Jhon Quiñones, Diego Calcaterra (Leison Ochoa, 46’), Brayan Montaño, Mauricio Duarte (Kevin Tamayo, 57’); Víctor Mejía (Diego Ceballos, 57’), Carlos Rentería; Leider Berdugo, Marlon Carabalí, Jhonathan Agudelo (Jesús Díaz, 79’).

Gol: Gustavo Torres (90’)

DT: Nicolás Chiesa.

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