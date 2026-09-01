Confío mucho en este grupo de futbolistas: Nicolás Chiesa, luego de caída del Cúcuta Deportivo en Ibagué

“No existen excusas, lo hemos dado todo. El equipo se repuso a los golpes con fútbol, juego, garra y corazón peleando hasta el último segundo. Estoy más convencido que este es el camino. Agradecido. Hay mucho para trabajar y mejorar”, comentó Chiesa.
Por lo mostrado en el Manuel Murillo Toro, donde Cúcuta no pudo fluir en las acciones ofensivas, Chiesa señaló que confía en que se encontrarán los caminos.
“No me preocupa, me ocupa trabajar para buscar soluciones. Confío muchísimo en este grupo de futbolistas que sé que darán alegría a la hinchada de Cúcuta. Hemos trabajado mucho en lo anímico, en la conexión con el grupo para que se entienda el mensaje. Vamos por buen camino trabajando con humildad”, aseguró.
‘Peralta es pasado’
Ante la ausencia de Peralta, notoria en la capital de Tolima, el timonel señaló que no hablarán sobre ello.
“Hoy no es más parte del grupo, desde hace unos días, por una decisión de él. Respetamos la decisión y por eso no opinamos, no comentamos. Nosotros comentamos y le damos mucha importancia y valor a Agudelo, Torres, Rodríguez, Díaz, Carabalí, Berdugo, a los que tenemos, sé que nos van a ayudar mucho. Peralta es pasado, el presente y futuro son todos los que nombre y otros más”, expresó el director técnico.
La situación con el atacante cucuteño no es del todo clara y aún se definen términos para su salida de la institución.
Apretados en el descenso
El resultado apretó al fronterizo en la tabla del descenso manteniendo el mismo promedio con Jaguares de Córdoba (0.92), que tiene un partido menos (ante Santa Fe), y superando a Boyacá Chicó (0.88), con dos juegos pendientes (Nacional y Alianza FC).
La siguiente presentación del motilón será el sábado en el General Santander enfrentándose con Deportivo Pasto, a partir de las 6:10 p.m. Jaguares chocará ese mismo día con Junior en Barranquilla y Chicó recibirá a Once Caldas.
Síntesis:
Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jeison Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Santiago Guzmán, Homer Martínez (Jherson Mosquera, 66’); Edward López, Luis Sánchez (Ever Valencia, 66’), Kelvin Flórez (Jorge Cabezas, 79’); Adrián Parra.
Goles: Luis Sánchez (47’) y Kelvin Flórez (69’).
Expulsado: Jherson Mosquera (87’).
DT: Sebastián Olivares.
Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Gustavo Torres, 71’), Jhon Quiñones, Diego Calcaterra (Leison Ochoa, 46’), Brayan Montaño, Mauricio Duarte (Kevin Tamayo, 57’); Víctor Mejía (Diego Ceballos, 57’), Carlos Rentería; Leider Berdugo, Marlon Carabalí, Jhonathan Agudelo (Jesús Díaz, 79’).
Gol: Gustavo Torres (90’)
DT: Nicolás Chiesa.
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