Confío mucho en este grupo de futbolistas: Nicolás Chiesa, luego de caída del Cúcuta Deportivo en Ibagué

Después de sumar siete puntos de nueve posibles, Cúcuta Deportivo fue derrotado por Deportes Tolima, la noche del lunes, en la octava fecha de la Liga II-2026 con marcador de 2-1 en un solitario estadio Manuel Murillo Toro.

El cuadro ibaguereño se llevó la victoria en un compromiso de pocas opciones de gol, friccionado y en el que el rojinegro no contó con Jaime Andrés Peralta, delantero que negocia su salida del club desde el pasado viernes.

Los goles de la victoria del pijao fueron decretados por el cucuteño Luis ‘Niche’ Sánchez (47’) y Kelvin Flórez (69’), mientras que por el motilón descontó Gustavo Torres (90’).

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“El equipo hizo un gran partido. Seguramente en los goles podíamos haber hecho algo mayor porque trabajamos la fase defensiva. Nos plantamos de igual a igual contra un equipo que ha jugado los octavos de Copa Libertadores, que tiene trabajo, tiempo. Nosotros llevamos 15 días, hay una diferencia”, aseguró el técnico Nicolás Chiesa.

El estratega argentino siguió apostando por su línea de cinco en fase defensiva y optó por variar en el frente con Marlon Carabalí y Jhonathan Agudelo por Lucas Ríos y Peralta.

Chiesa, convencido

En el primer tiempo, Cúcuta no disparó en alguna ocasión al arco, pero sí estuvo bien organizado en defensa, dejando pocos espacios y pasando solo sustos con un palo de Anderson Angulo y un remate lejano de Junior Hernández que bien atajó Federico Abadía.

Lesionado, Diego Calcaterra tuvo que ser sustituido por Leison Ochoa para encarar la parte complementaria. El defensor rosariense no entró del todo bien y se vio comprometido en la acción del primer gol.

El tanto surgió de un balón lejano enviado por Homer Martínez para Edward López, quien le ganó la espalda a Mauricio Duarte y envió un centro de primera que no logró ser despejado por Ochoa, y, tomando el rebote, Sánchez definió con su diestra abriendo el pie dentro del área a la altura del penal.