Anuncian recursos de crédito adicionales por $1.000 millones para Mipymes de Cúcuta

Con el propósito de fortalecer el crecimiento de las micro y pequeñas empresas (Mipymes) en Norte de Santander, Bancóldex y la Cámara de Comercio de Cúcuta anunciaron la ampliación de una línea de crédito con $1.000 millones.

Este programa denominado Cámara de Comercio de Cúcuta se Transforma, que forma parte de la estrategia de regionalización de Bancóldex, está dirigida a personas naturales y jurídicas consideradas Mipymes de todos los sectores económicos.

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La directora de Estrategia Regional y Aportes de Bancóldex, Sandra Acero Walteros, manifestó que “poner estos recursos a disposición de los empresarios de Cúcuta y municipios es un reflejo del alcance de la estrategia de la entidad, la cual busca crear soluciones cada vez más pertinentes para atender su necesidades puntuales y mejorar su inclusión financiera”.

De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo Galvis, la prioridad del gremio es seguir construyendo un entorno donde las organizaciones encuentren herramientas para crecer, innovar y permanecer en el mercado.

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“Este tipo de alianzas reflejan el compromiso conjunto entre la Cámara de Comercio y Bancóldex por impulsar un desarrollo empresarial sostenible que genere más competitividad, empleo y bienestar para nuestra región”, agregó Castillo.

El monto máximo por beneficiario será de $100 millones, con plazos de hasta tres años y periodos de gracia a capital de hasta tres meses.

Los voceros de la estrategia destacaron que los recursos podrán ser utilizados por los empresarios para el pago de la nómina, compra de insumos, maquinaria y todas las necesidades de la operación de la empresa, incluyendo pago de deudas.

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Así mismo, los beneficiarios podrán comprar o arrendar bienes inmuebles, maquinaria y equipos, o hacer adecuaciones de instalaciones y locales comerciales vinculados directamente a la actividad económica de las empresas.

Los interesados deberán presentar ante su entidad financiera el certificado vigente de la Cámara de Comercio de Cúcuta que acredite su condición. La línea estará disponible a través de los intermediarios financieros aliados de Bancóldex.

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