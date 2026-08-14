Precios del arriendo, carne de res y cebolla presionan la inflación en Cúcuta

Cúcuta tuvo relevantes incrementos de precios de bienes y servicios el mes pasado, que la llevaron a ser la octava ciudad, entre 23 urbes principales, con más inflación, indicador que alcanzó el 0,30%.

De acuerdo con el reporte mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la capital de Norte de Santander casi dobló el promedio nacional mensual (0,17%), mientras que Santa Marta (0,61%), Riohacha (0,46%) y Sincelejo (0,45%) tuvieron los mayores crecimientos.

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El DANE precisó a La Opinión que, en Cúcuta, las subclases con mayores contribuciones a la inflación fueron arriendos (efectivo e imputado), con un aporte de 0,07 puntos porcentuales (p.p.); carne de res, con 0,06 p.p.; y cebolla, que sumó 0,05 p.p.

En contraste, plátanos (-0,03 p.p.), tomate (-0,02 p.p.) y artículos para higiene corporal (-0,01 p.p.) se convirtieron en los productos que más le restaron a la variación.

Aunque La Perla del Norte se ubicó entre las ciudades con mayor inflación mensual, en el acumulado de los últimos 12 meses su comportamiento fue más moderado: 5,87%, o sea, 0,16 p.p. por debajo del 6,03% nacional.

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Las más altas variaciones las mostraron Medellín (6,95%), Bucaramanga (6,78%) y Pereira (6,70%), según la entidad.

Para el economista Christian Méndez, a pesar de que la inflación nacional sigue siendo de un dígito, continúa la fuerte presión hacia el alza sobre los precios de bienes y servicios, por lo que se continúa lejos del rango meta del Banco de la República para 2026, que proyectó cerrar en 3%.

“La variación se dio en actividades como alojamiento, gas, energía y otros. Entonces, es importante la estabilidad del indicador en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que hacen parte de la canasta básica, la cual tiene un mayor impacto sobre los hogares de menores ingresos cuando sus precios suben”, añadió Méndez.

Respecto a la inflación de los últimos 12 meses en Cúcuta (5,87%), reconoció que este territorio dejó de estar en los primeros lugares de la tabla, como ocurrió hace años. No obstante, llamó su atención sobre la IPC mensual, al destacar que el incremento de los arriendos no solo es una realidad local, también nacional.

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El experto explicó que hay un problema estructural de acceso a la vivienda propia, por lo cual la inflación de los arriendos afecta a cuatro de cada diez hogares de Norte de Santander y del país.

“En el caso de la carne de res, es una de las proteínas con mayores variaciones en su precio durante el año. Esto se debe nuestra limitada capacidad ganadera nacional y regional para satisfacer la demanda interna y para las exportaciones”, añadió Christian Méndez.

El economista advirtió que las decisiones que adopte el nuevo Gobierno y el Banco de la República serán determinantes para contener las presiones sobre los precios, especialmente en una economía vulnerable a los choques externos.

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